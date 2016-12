Nunta regală britanică, transmisă pe Youtube şi pe platformele de socializare

Nunta regală britanică, transmisă pe Youtube și pe platformele de socializare

Miercuri, 20 Aprilie 2011.

Pentru prima oară în istoria Casei Regale Britanice, o nuntă se contopește în totalitate cu tehnologia. Nunta lui Kate Middleton cu Prințul William, ce se preconizează a fi urmărită de peste 2 miliarde de oameni, va fi transmisă și pe internet, informează Can Can. Casa Regală are un cont pe Youtube, acolo unde curioșii vor putea urmări live aceleași imagini pe are le transmite BBC, doar că nu vor conține comentariile reporterilor. Pe canalul the royalchannel va exista și un blog multimedia, relaționat cu conturile de pe Twitter și Facebook. De asemeneam poze de la eveniment vor putea fi văzute pe site-ul Flickr și va exista chiar și un site dedicat acestui eveniment, www.officialroyalwedding2011.org. Totul pentru că cei doi miri sunt contemporani cu aceste tehnologii și fac parte din viața lor, a fost explicația organizatorilor. În România, TVR Info va acoperi în totalitate evenimentul, live.