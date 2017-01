Numărul turiştilor care vin la mare în luna iulie a scăzut la jumătate

Cel mai prost an pentru turism

Numărul turiștilor care vin la mare în luna iulie a scăzut la jumătate

Gradul de ocupare al hotelurilor de pe litoral a scăzut, în luna iulie, la jumătate și chiar mai mult, comparativ cu luna iulie, dar și cu perioada similară din 2008. „Până pe 28 iunie, am avut un grad de ocupare de 80%, dar am rămas cu 30%. Față de alți ani, suntem jos de tot, incomparabil. Anul 2009 nu-l putem compara cu niciun an”, a declarat Elena Popescu, administratorul hotelului „Scoica” din stațiunea Jupiter. Cu toate acestea, Elena Popescu speră la o revenire a situației turistice în vârf de sezon. „Este cel mai prost an din 1991, de când am deschis hotelul”, a mai adăugat administratorul din Jupiter. Media gradului de ocupare îna campinguri a scăzut și ea față de luna mai și iunie, dar și față de anul trecut. „Gradul de ocupare este undeva la 50-60%. Mai mulți turiști am avut în luna mai”, a declarat Dan Enache, patronului campingului „S” din Năvodari. În timp ce hotelierii susțin că unitățile de cazare au fost pline de turiști, agenții economici de pe litoral spun că astfel de declarații se fac doar pentru a atrage și mai mulți turiști. Și, cum suntem la jumătatea lunii iulie, agenții economici au cele mai mari prețuri și spun că nu le vor reduce până pe data de 15 august. O cameră la un hotel de o stea este 180 de lei, la una de două stele prețul este cuprins între 220 de lei și 250 de lei, iar una de trei stele costă 300 de lei. Pentru o cameră de 4 stele scoateți din buzunar între 400 și 450 de lei. La 5 stele, o cameră poate ajunge și la 800 de lei.