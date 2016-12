Nu vrem case, ci jeepuri şi yachturi!

Nu vrem case, ci jeepuri și yachturi!

Ştire online publicată Joi, 11 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Inițial, când am auzit că între 17 și 19 iulie se organizează la București a treia ediție din 2009 a târgului imobiliar Project Expo, special pentru promovarea programului Prima Casă, m-am gândit că băieții ăia sunt mult prea deștepți. Ediția de la sfârșitul lunii mai a fost un real succes. S-au contractat vreo 300 de locuințe, ba chiar s-a vândut și casa-minune de 15.000 euro, cea fără acoperiș, ferestre și fundație. Era de așteptat ca organizatorii să continue, mai ales că Prima Casă are șanse să mai revigoreze puțin piața imobiliară, chiar dacă cei care vor cumpăra nu vor fi tinerii fără avere moștenită. Logica este simplă: criză – oamenii nu prea au bani – piața imobiliară suferă – constructorii fac oferte bune – le promovează la târg – oamenii cumpără – toată lumea e fericită. Bravo! În același timp, te apucă plânsul când te uiți la calendarul expozițional constănțean. Avem un târg de haine din piele, care parcă durează de 4 luni. Nici nu știi ce să crezi: fie la toamnă toți constănțenii vor purta paltoane ca-n Matrix, fie săracii expozanți n-au vândut nici măcar un portofel. Urmează apoi târguri de mașini, de yachturi și ambarcațiuni de pescuit, expoziții de mașini tunate, de vehicule de epocă și tot felul de manifestări luxoase. Te și-ntrebi: unde o fi criza? Păi, nu-i aici, la câte X5-uri, Q7-uri, S-Klasse-uri, decapotabile și mașini de peste 25.000 euro trec pe bulevardele noastre dragi, e clar că nu locuințele sunt problema.