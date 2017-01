Nu mai e Nano. Cum va arăta cea mai ieftină maşină din Europa

Nu mai e Nano. Cum va arăta cea mai ieftină mașină din Europa

Ştire online publicată Luni, 14 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Indienii de la Tata s-au răzgândit. Nu mai aduc modelul Nano în Europa. Varianta de serie a conceptului Pixel prezentat la Salonul Auto de la Geneva va fi comercializată pe bătrânul continent. Tata Pixel are patru locuri, două uși, tracțiune pe spate, cutie de viteze în cinci trepte și un motor diesel de 1,2 litri cu trei cilindri care dezvoltă 60 de cai putere. Propulsorul este montat su scaunele din spate. Mașina are 3 metri lungime, cu 25 de centimentri mai scurtă decât Nano, va cântări circa 750 kilograme, iar emisiile CO2 se vor situa sub 100g/km. Citește mai departe...