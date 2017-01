Nu învăţaţi copilul două limbi deodată

Nu învățați copilul două limbi deodată

În Constanța, mai mult decât în oricare altă parte a țării sunt familii în care se vorbesc două limbi concomitent, de exemplu: tătară și română, română și dialectul aromân, rusă și română. Este bine ca un copil să învețe mai multe limbi în același timp? Psihoterapeutul Leni Burlacu ne-a spus că „În practica logopedică am întâlnit cazuri similare de tulburări de dezvoltare a limbajului. Nu s-a făcut un studiu, dar este interesant că anumite sunete care au o frecvență mai mare într-o limbă decât în alta sunt pronunțate corect de copil, însă acest fapt aduce cu sine și pronunțarea defectuoasă a altora sau chiar lipsa emiterii" – ne povestește psihopedagogul. Spre exemplu, sunetul „Ț" este foarte bine spus de copiii care învață dialectul aromân, însă deficitar poate fi „F" – ul. Rugămintea logopedului adresată părinților este aceea de a nu oferi copilului două modele de vorbire la vârste fragede, oricât de mare ar fi dorința familiei de a păstra tradiția. „Ați putea spune că este o problemă de discriminare, așa aș spune și eu dacă nu aș ști mecanismele formării sistemului de comunicare verbal" – ne mărturisește Leni Burlacu. Dacă ne gândim la un copil care învață să vorbească ascultând și primind din mediul înconjurător (familial) simbolurile pe care el va începe să le folosească treptat, putem foarte ușor să facem comparație cu un calculator căruia i se aplică un sistem de operare. Ori, nu se pot aplica două sisteme aceluiași calculator. Deci, pentru ca sistemul de comunicare al copilului dumneavoastră să fie „funcțional" atât calitativ cât și cantitativ asigurați-vă întâi că el cunoaște și folosește bine o limbă, iar apoi veniți cu "îmbunătățiri", adică un nou dialect sau o limbă nouă. Sistemul are nevoie de coerență pentru că, printr-un proces de comparare, va asimila noua limbă. De exemplu, el va spune foarte corect „mama" totodată va putea să articuleze corespunzător foneticii engleze (de pildă) „mother", dar va face distincția clară între o limbă și cealaltă. Un alt argument al acestui fapt este și dezvoltarea auzului fonematic, posibilitatea diferențierii sunetelor percepute și reproducerea lor.