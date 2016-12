Nu exageraţi cu înfofolirea copilului în timpul plimbărilor în aer liber

Nu exagerați cu înfofolirea copilului în timpul plimbărilor în aer liber

Sâmbătă, 04 Aprilie 2009

Când și cât timp poate fi scos nou-născutul la plimbare, cum trebuie îmbrăcat, de ce anume trebuie ferit - sunt doar câteva dintre problemele pe care și le pun mămicile cu privire la ieșirile în aer liber ale bebelușului. Organismul copilului începe să se adapteze la mediul extern încă din momentul nașterii, de aceea mediul în care se află este important. Nou-născutul nu își poate autoregla temperatura corpului la fel ca adultul. Drept pentru care trebuie să-i fie asigurată o temperatură constantă de 20 - 22 grade Celsius, la care se simte confortabil, și nu trebuie „înfofolit” cu prea multe hăinuțe. În general, spun medicii pediatri, este indicat ca micuțul să fie îmbrăcat în mod similar părintelui, adăugând un strat subțire de haine. De exemplu, dacă vă simțiți bine într-un tricou cu mânecă scurtă, atunci și bebelușului îi va fi bine într-o costumație similară, plus, eventual, cu un body fără mânecă. Capul nou-născutului trebuie acoperit: în casă, dacă este ud și în exterior, dacă sunt temperaturi scăzute sau soare. Plimbările sunt indicate chiar după prima săptămână de viață, căci expunerea la aer are un efect benefic asupra dezvoltării organismului. Primăvara este recomandabil un program de plimbare în aer liber de două sau trei ore zilnic, între orele 10,00 - 17,00. Trebuie evitate ieșirile pe timp de vânt, ceață sau ploaie. Mămicile sunt sfătuite să nu recurgă, în momentul plimbărilor, la un întreg „arsenal” de obiecte, de care cred că vor avea nevoie. Pentru a evita încărcarea cu lucruri inutile, trebuie făcută o listă cu obiectele strict necesare, din care să nu lipsească: două scutece de unică folosință, câteva șervețele umede, o căciuliță, o păturică subțire și biberonul.