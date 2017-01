Nu desfundaţi nasul bebeluşului cu picături pentru adulţi

Nu desfundați nasul bebelușului cu picături pentru adulți

În niciun caz nu trebuie să-i administrați unui copil atât de mic medicamentele pe care le ia un adult pentru desfundarea nasului. În plus, aspirina este strict interzisă! - atrag atenția specialiștii despre.copii.ro.De exemplu, dacă bebelușul are mai puțin de 3 luni, este de preferat să cereți sfatul unui medic. Dacă bebelușul are peste 3 luni, iar simptomele persistă de mai mult de o săptămână, sau dacă, pe lângă nas înfundat, copilul are și o tuse persistentă sau erupții cutanate, este recomandat să apelați deîndată la un medic. Iar dacă micuțul vomită sau are febră de peste 40 de grade, trebuie imediat mers cu el la Urgență.