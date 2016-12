Noutăţile începutului de an la CES 2010 Las Vegas

Cel mai subțire LCD din lume, cel mai tare e-reader, cel mai, cea mai..

Noutățile începutului de an la CES 2010 Las Vegas

Mini-laptop-uri tot mai ușoare cu procesoare foarte puternice, smartphone-uri cu tot mai multe capabilități, multe terminale cu ecrane ultra-subțiri, dar cu rezoluție mare, plus cititoare de cărți electronice cu ecrane color și touch-screen - sunt câteva din noutățile interesante de la târgul de tehnologie Consumer Electronics Show (CES) 2010 din Las Vegas, notează HotNews.ro. CES a fost deschis pentru presă marți, 5 ianuarie, de astăzi, 7 ianuarie, fiind așteptat și publicul vizitator. Târgul CES din Las Vegas rămâne și în acest an cel mai important târg de tehnologie, chiar dacă numărul de firme este mai mic, iar standurile ceva mai modeste. Sunt așteptați 110.000 de vizitatori, la un târg la care participă 2.500 de companii cu 20.000 de produse. Ca și în anii trecuți, de la CES se vor dezvolta o serie de tendințe care apoi se vor regăsi în produsele din magazine. Netbook-urile, mini-laptop-urile care se vând bine de peste doi ani vor beneficia de procesoare tot mai puternice, dar și mai economice, ceea ce le va face mai atractive în comparație cu laptop-urile mai mari și mai scumpe care până acum dădeau clasă când era vorba de aplicații pretențioase. Noutăți vin și la televizoare, urmând ca LG să prezinte cel mai subțire LCD din lume, unul cu grosimea de doar 2,6 mm, diagonala de 42 cm și greutate de sub 4 kg. În plus, e de așteptat ca televizoarele să poată accesa tot mai multe aplicații de pe internet, de la vizionarea de clipuri YouTube până la trimiterea de mesaje pe Facebook și Twitter în timp ce urmărești emisiuni TV. Un alt trend important ține de lansarea de televizoare cu tehnologie 3D pentru consumatori individuali. După ce filmul „Avatar” a făcut furori și tot mai multe filme noi sunt lansate în 3D, la târgul CES 2010 câțiva producători lansează televizoare compatibile 3D. Printre aceștia se numără JVC, LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp și Sony, însă tehnologia nu se va ieftini până în 2012. Vor apărea și playere BluRay compatibile 3D, dar clientul care vrea această tehnologie în propria sufragerie va trebui să investească mult într-un televizor nou HDTV, un player BluRay 3D, ochelari speciali 3D și sistem audio surround pentru o experiență cât mai bogată. Un alt val de noutăți e legat de e-readere, cititoarele de cărți electronice fiind tot mai populare, și nu numai în SUA. Scopul oricărui nou concurent este să devina o alternativă viabilă pentru cel mai cunoscut e-reader: Kindle al Amazon, iar pentru asta vor fi prezentate fie readere cu două ecrane pliabile, fie unele cu ecran mare, de 10 inci. Vor apărea noi e-readere cu ecran color și tactil, plus unele cu display luminos, pentru a putea citi și pe întuneric.