Noul model BMW M4, performanţe de Formula 1

Noul model BMW M4, performanțe de Formula 1

Ştire online publicată Joi, 26 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

BMW M4 va avea o motorizare de 430 CP și 500 Nm, pe care o va împărți cu noul M3, anunță reprezentanții mărcii germane. Propulsorul cu șase cilindri în linie are două turbocompresoare mono-scroll, injecție directă, Valvetronic și dublu Vanos și poate să treacă de 7.500 rotații pe minut. În raport cu vechiul M3, noul M4 este cu 25% mai economic în materie de consum de carburant. Masa modelului a scăzut cu aproximativ 80 de kilograme în condițiile unei echipări echivalente, masa totală urmând să fie sub pragul de 1.500 kilograme, ceea ce îl face pe M4 mai ușor decât M3 E46, M3 E92, C63 AMG și RS5. Contrar tuturor zvonurilor, BMW M4 și M3 vor avea o transmisie manuală cu șase trepte oferită standard. Aceasta este mai ușoară, mai silențioasă și mai compactă decât unitatea precedentă, are ungere cu carter uscat și beneficiază de un sistem care ridică turația motorului în automat la schimbările din treaptă superioară în treaptă inferioară, ca și cum șoferul ar aplica tehnica „vârf-călcâi” la fiecare schimbare de treaptă. Opțional, clienților li se oferă o transmisie M DCT cu șapte trepte și două ambreiaje, care are sistem launch control. Diferențialul este activ și dezvoltat de divizia M, având sistem de limitare variabilă a alunecării, ca la noile M5 și M6. Noile BMW M3 și M4 vor fi lansate împreună la Salonul Auto de la Detroit, din ianuarie 2014.