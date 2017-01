Noul Mercedes-Benz GLK face valuri pe piaţa SUV-urilor

Premieră la ȚiriacAuto Constanța!

Noul Mercedes-Benz GLK face valuri pe piața SUV-urilor

Reprezentanța locală a ȚiriacAuto Constanța îi invită pe constănțeni să testeze noul model Mercedes GLK, un automobil menit să revoluționeze piața SUV-urilor. Noul GLK, starul filmului „Sex and the City”, are un design inconfundabil, cu linii marcante și forme incisive. Interiorul luxos este realizat cu materiale nobile, precum lemnul Sienna Pine, pielea și cromul. Plafonul panoramic și instalația de climatizare pe trei zone se integrează perfect în ansamblul exclusivist al mașinii. Versiunea standard include transmisie automată 7G-Tronic, tracțiune integrală și butonul „G”, care transformă GLK-ul într-o mașină off-road autentică, cu o simplă apăsare. GLK este disponibil cu două motorizări pe benzină și una diesel. Cea mai puternică versiune este GLK 350, cu un motor pe benzină de 272 cai putere. Modelul atinge viteza de 100 km/h în doar 6,2 secunde, deși are o masă totală de circa două tone. Versiunea Diesel, GLK 320 CDI, este prevăzută cu tehnologie common rail și dezvoltă o putere de 224 cai putere. Consumul este de 7,9 litri/100 km. Pentru un control perfect, noul Mercedes-Benz GLK este dotat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic, care interacționează cu ESP-ul și cu sistemul antipatinare ASC, favorizând manevrarea fără efort a automobilului. Mașina mai vine echipată și cu Agility Control, un sistem care adaptează automat suspensiile, în funcție de condițiile de drum, asigurând pasagerilor un confort maxim. Numeroasele funcții ale automobilului sunt centralizate și pot fi accesate prin buton Command, amplasat pe cotieră. Cu o simplă rotire sau deplasare a butonului, șoferul poate alege între radio, CD Player, DVD Player, tuner TV, sistem de navigație cu hard-disc sau imagini filmate cu o cameră video amplasată în spatele mașinii. Mai mult, operarea sistemului este facilitată de sistemul de comandă vocală Linguatronic. Constănțenii care vor să se convingă de fiabilitatea și eleganța noului GLK sunt așteptați la Test Drive la reprezentanța locală Mercedes-Benz, ȚiriacAuto Constanța.