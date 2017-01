Noul BMW Seria 3 GT, prezentat oficial

Ştire online publicată Vineri, 08 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Seria 3 GT e mai lungă cu 200 milimetri decât Seria 3 Touring, are un ampatament mai mare cu 110 milimetri și e mai înaltă cu 81 de milimetri. Însă, cu toate astea, designerii BMW par să fi reușit să păstreze proporțiile corecte, astfel că Seria 3 GT arată doar ca un Seria 3 mai masiv, și nu ca o operație estetică eșuată.De la lansare, Seria 3 GT va veni cu trei motorizări pe benzină și două pe motorină, acoperind un interval de putere de la 143 CP la 306 CP. Vor exista Seria 3 GT 335i (trei litri, șase cilindri în linie și 306 CP), plus 328i și 320i (ambele cu motoare de doi litri și patru cilindri); în zona diesel, Seria 3 GT primește două motorizări de doi litri pe care le vei găsi sub denumirile 320d și 318d. Puterea se duce, desigur (încă mai putem să spunem asta), către roțile din spate prin intermediul unei cutii manuale în șase trepte pentru echiparea standard, existând și opțiunea automatei cu opt rapoarte.