Noua grilă a notarilor publici a intrat în vigoare şi la Constanţa

Taxe notariale mai mici, de la 1 februarie

Noua grilă a notarilor publici a intrat în vigoare și la Constanța

Ştire online publicată Vineri, 05 Februarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

De la 1 februarie a intrat în vigoare noua grilă a notarilor publici, ajustată la noile condiții din piață. Deși grila nu a fost publicată încă, cei de la Camera Notarilor Publici (CNP) Constanța spun că este vorba de tarife mult mai mici, reduse cu 30 – 40% față de 2009. Ajustarea este binevenită, mai ales că, pe tot parcursul anului 2009, am fost taxați ca și cum am fi trăit încă în 2008, când o garsonieră costa 50.000 – 60.000 euro, deși prețul real din piață ajungea și la 40.000 euro. În plus, grila folosită până nu de mult lua în calcul cursul euro din vara anului 2008, sumele plătite de către constănțeni fiind astfel și mai mari, pe măsură ce leul s-a depreciat constant în fața euro. Luând în calcul toate zonele și categoriile de confort, agenții imobiliar constănțeni estimează că piața a scăzut cu 30-50%, același procent cu care vor scădea și taxele notariale. Important este că, din 2010, noua formă a Codului Fiscal prevede „modificarea grilei notariale ori de câte ori este nevoie”. În condițiile în care agenții imobiliari se așteaptă ca prețurile apartamentelor să-și continue evoluția negativă, ne putem aștepta la tarife notariale și mai mici.