Nou-născuţii nu au nevoie de pernă

Nou-născuții nu au nevoie de pernă

Înălțimea pernei trebuie să fie egală cu lățimea unui umăr, adică aproximativ 15 centimetri, la adulți. Capul poate sta puțin îndoit înainte, mușchii gâtului relaxându-se deplin, respirația fiind liberă și circulația sângelui normală. Perna pentru copii trebuie să fie mai mică. La cei cu vârsta de sub un an nu trebuie să depășească șase centimetri. Perna oferă sprijinul necesar pentru șira spinării și gât. Perna trebuie să fie confecționată din bumbac, cu umplutură antialergică, trebuie să fie moale și confortabilă pentru micuț. Structura pernei trebuie să conțină orificii care să permită aerului să treacă. Nu folosiți perne de puf sau articole similare. Nou-născuții nu au nevoie de pernă sub cap. O problemă a folosirii pernelor la copii este că aceștia se pot sufoca. Pe piață există perne antisufocare. Acest tip de pernă este foarte moale și împiedică sufocarea copilului în somn. Este recomandată de la vârsta de cinci luni.