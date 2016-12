Nopţi albe şi zile fierbinţi la Costineşti

Nopți albe și zile fierbinți la Costinești

Vineri, 24 Iunie 2011

Costineștiul a rămas stațiunea preferată a tinerilor, chiar dacă Mamaia trage din greu de beizadelele României să-i calce cluburile. Dacă „fițele“ se duc în Mamaia, Costineștiul se mulțumește, ca în fiecare an, cu zecile de mii de tineri care știu să se distreze, indiferent de bani sau statut social. Principala atracție a stațiunii Costinești este viața de noapte. Împătimiții muzicii house pot merge în discoteci precum Ring, Tineretului, Max, Vox Maris și lista poate continua. Discoteca Ring este veterana stațiunii, unde, în fiecare vară, mixează cei mai buni DJ. „Venim la Costinești pentru că aici găsim mult tineret, în Mamaia sunt prea multe fițe și prea mulți moși, iar în alte stațiuni nu am mai fost. Suntem fani Costinești!”, ne-au spus patru turiste din București. În drumul spre plajă, te poți echipa complet cu tot ce este necesar pentru o zi la mare. Costume de baie, pălăriuțe, prosoape, colăcei, ochelari de soare, mingii de plajă, creme pentru protecție solară sunt doar câteva din accesoriile pe care le poți găsi la tarabe. Terasele, autoservirile, restaurantele sunt locurile unde turiștii pot merge să mănânce între două „porții” de plajă. „Clătitele uriașe” sunt la mare căutare, cu toate că anul acesta sunt mai scumpe cu un leu. Pentru turiști, nu contează acest lucru, important este să aibă un desert după o masă copioasă. Plaja din stațiunea Costinești este și ea pregătită pentru noul sezon. Foarte curată, cu un nisip fin, te îndeamnă să lenevești o zi întreagă la soare. Plimbarea cu barca sau cu schi-jetul pe apă sunt câteva din posibilitățile de agrement pe plajă. Ca în fiecare an, siguranța în apă este asigurată de salvamari. Pentru ei, sezonul a început mai devreme. De1 mai, cu un efectiv mai mic, au avut prima zi de lucru. Acum, efectivul pe o tură este complet: 15 salvamari asigură siguranța pe plajă de la 8 dimineața la 8 seara. Steagul arborat cu cele două culori, roșu și galben, ne indică salvamarul pe tur. Aceștia nu stau numai în foișor, din oră în oră patrulează pe plajă și ies cu cele două șalupe din dotare pe mare. Nicu Serafim, șeful echipei de salvamari, ne povestește o întâmplare hazlie: „Acum câțiva ani, într-o dimineață, la prima oră, era în pericol de înec o femeie. Am sărit în apă, am scos femeia, i-am acordat primul ajutor și am întrebat apoi dacă este cineva cu ea, vreo rudă. Pe un șezlong, era un domn care citea imperturbabil ziarul, despre care am aflat că este soțul femeii. L-am mustrat puțin, pentru că nu l-a interesat ce se întâmplă cu soția lui și el foarte revoltat îmi spune: «Tinere, crezi că mi-ai făcut un bine?»”. Roxana IONESCU