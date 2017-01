Nonconformişti în costumul lui Adam şi Eva la Vama Veche

Nonconformiști în costumul lui Adam și Eva la Vama Veche

Vama Veche este cunoscută drept un loc al nonconformiștilor. Turiștii veniți în stațiunea aflată la granița cu Bulgaria nu au inhibiții, nu au sentimentul de interzis, nudismul practicându-se de la un capăt la altul al stațiunii. Acolo unde există litoral, a devenit firesc să existe și oameni care își expun părțile intime la soare. Nimic nu este mai plăcut pentru ei ca scufundările în valurile mării în costumul lui Adam și Eva. Nudiștii din Vamă au între 20 și 50 de ani, mulți dintre ei sunt veniți cu familiile, astfel că nu se ține cont de faptul că sunt copii prin preajmă. Aici, exhibiționiștii își expun goliciunea, se simt în largul lor și se desfată la soare, învățându-i pe cei mici anatomia pe propriul corp. Ei constituie un grup turistic fidel și nu acceptă ideea costumului de baie. Rușinea, pentru această categorie de oameni, are cu totul și cu totul alt înțeles. Părțile intime expuse la soare nu atrag priviri, de aceea mulți sunt clienții fideli ai plajei din Vama Veche, rămasă, spun ei, „fără pereche”. Am pășit pe aleile pietruite din stațiune încercându-mă un sentiment de liniște, de pace, fără manele la maxim, pițipoance care-și țuguie buzele în vitrine și cocalari care-și flutură cheile de la mașina de fițe. „Aici găsești ceva... ceva ce nu găsești în altă parte: foc de tabără, muzică de calitate, nudism. Îmi place că nu se uită nimeni la tine, nu analizează ce porți, ce firmă ai pe tine. Îmi pare rău că nu am venit mai devreme în Vamă, anul acesta fiind pentru prima dată când ajung aici, la insistențele iubitului”, ne-a spus, cu nurii la soare, Flori din Sulina. Nu este deranjată de cei care fac nudism, nici nu întoarce privirea, curioasă, către ei. Își vede de treaba ei, de cortul ei, de nisipul ei. Nu se arată deranjată de atitudinea celor care aleg să facă plajă nud și nici nu-i judecă sau admiră. „Așa ne manifestăm noi libertatea deplină, apropierea de natură, de origini”, ne spune turistul. Nudiștii din Vama Veche se simt relaxați, neurmăriți de privirile ciudoase ale chiloțarilor, cum îi numesc ei pe turiștii care preferă alte stațiuni, și liberi.