Noile maşini electrice vor avea şi inteligenţă artificială

Noile mașini electrice vor avea și inteligență artificială

Ştire online publicată Marţi, 22 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul american „Better Place”, care încurajează folosirea noilor tehnologii ecologice la autovehicule, a făcut un pas uriaș la expoziția auto de la Frankfurt în a-și atinge scopul, relatează BusinessWeek. Managerul proiectului, Shai Agassi, a prezentat un sistem inovator de comunicare între vehicule, stațiile de schimbare a bateriilor și utilitățile electrice. „Sistemul este o componentă cheie în a face proiectul Better Place realizabil. Șoferul unui vehicul electric are nevoie de un sistem de comunicare în timp real cu viitoarea infrastructură de încărcare a bateriilor necesare vehiculului”, a declarat Thilo Kowslowski, reprezentant al unui grup de cercetare IT. Sistemul a fost creat cu ajutorul marilor corporații din IT, precum Intel sau Microsoft. Șoferul mașinii electrice poate ști câți kilometri călătorește înainte de a se descărca bateria, precum și cât de aproape este de o stație de schimbare sau încărcare a bateriei. De asemenea, sistemul urmărește și „comportamentul” mașinii și șoferului pentru ca șoferul să poată schimba în maximă siguranța bateria. Totuși, proiectul „Better Place” întâmpină în continuare câteva obstacole. În primul rând are nevoie de un contract cu un producător auto mare. În plus, are nevoie de miliarde de dolari pentru noile baterii ale vehiculului electric, care costă 12.000 de dolari fiecare, și instalarea stațiilor de schimbare a bateriilor, estimată la 500.000 de dolari fiecare. Proiectul inovator este deja în atenția unor țări precum Israel și Danemarca. O demonstrație din prima parte a anului, din Japonia, a arătat că, prin noua tehnologie, o baterie consumată poate fi schimbată în aproape 40 de secunde, cu mult mai puțin decât timpul alocat alimentării auto convenționale.