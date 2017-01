Noi valori minime pentru apartamentele vechi din Constanţa

Noi valori minime pentru apartamentele vechi din Constanța

Site-ul www.imobiliare.ro a realizat o analiză cu privire la evoluția prețurilor cerute de vânzători pentru apartamentele cu una, două sau trei camere ampla-sate în blocurile construite înainte de 1990, în Constanța. Astfel, prețurile la aparta-mentele vechi își continuă trendul descendent, urmând modelul înregistrat în celelalte orașe mari din țară. Totuși, ritmul de scădere e mai puțin accelerat decât în București, Timișoara sau Cluj-Napoca. Prețul mediu pe metru pătrat pentru un apartament cu o cameră a coborât până la 1.382 euro. O proprietate cu o suprafață de 30 de metri pătrați este scoasă pe piață la un preț mediu de apro-ximativ 40.000 de euro. Cele mai ieftine apartamente cu o cameră pot fi găsite în zonele Far, I.C. Brătianu sau chiar Cazino. Prețul mediu pentru un apar-tament vechi cu două camere a ajuns la 1.300 de euro pe metru pătrat. O astfel de locuință, cu o suprafață de 50 de metri pătrați, a ajuns să fie scoasă la vânzare pentru un preț mediu de 65.000 de euro. Zona Tomis III rămâne una dintre cele mai atractive zone din Con-stanța în ceea ce privește prețul de vânzare, cu oferte de sub 45.000 de euro. Referitor la apartamentele vechi cu trei camere, prețul mediu pe metru pătrat, cerut de vânzători, a ajuns la 1.360 de euro. O aseme-nea proprietate cu o suprafață de 71 de metri pătrați poate fi achiziționată la un preț de peste 90.000 de euro. Pe piață, există și oferte sub acest preț, în mai multe zone din oraș, printre care și Dacia.