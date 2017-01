Nimeni nu scapă de penelul lui PIM

La Mangalia, a devenit o tradiție care la fiecare ediție a festivalului, toate vedetele sau oricine dorește din public să pozeze pentru caricaturiști. Așă că Pânzariu PIM și Leonte Năstase sunt omniprezenți și lucrează aproape non-stop. Este o amintire inedită de la „Callatis". PIM este un artist polivalent. Are studii muzicale, are chiar și o expoziție de pictură, a realizat emisiuni de televiziune, este membru al Uniunii Artiștilor Plastici. Dar marea sa iubire rămâne caricatura. Alături de Ștefan Popa Popa's, a pus bazele unui adevărat curent al acestui gen umoristic în România postdecembristă. „Ștefan venise din Franța cu ideea de atragere a talentelor și de școlire a lor, astfel încât și aici să fie ca la Paris, în toate piețele publice să întâlnești caricaturiști", ne-a spus PIM. Iar ideea s-a împământenit cel mai bine la Mangalia, unde, în fiecare vară, în piațeta festivalului, se fac caricaturi non-stop. „Nu este om să nu poată fi desenat, dar copiii sunt cel mai greu de surprins, pentru că fizionomia li se schimbă neîncetat. Și să știi că cei care spun despre ei că nu sunt frumoși ar trebui să știe că oamenii nu sunt urâți, ci singuri se urâțesc".