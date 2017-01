Nimeni nu e mai presus de lege?

Mai ține careva minte conținutul primelor două alineate ale articolului 16 din Constituția României? Să încercăm un exercițiu de memorie. Primul alineat zice așa: „Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”. Al doilea, și cel mai important, legiferează că „nimeni nu e mai presus de lege”. Dacă nu vă sună nici un clopoțel când vă pomenesc de actul adoptat în 1991 și republicat în 2003, stați liniștiți. Nici nesimțiților pe care i-am trimis în Parlament în urmă cu patru ani nu le-a sunat. Poate le-o fi stat ceasul… Fapt: ieri, colegii deputați i-au ascuns pe Adrian Năstase și Miron Mitrea sub patrafir, respingând solicitarea Anticorup-ției de a-i urmări penal pe cei doi iluștri acuzați. Poate nu și-au dat seama, dar, prin comportamentul lor, deputații au încălcat un alt articol din aceeași Constituție: cel ce poartă numărul 126 și care, la alineatul (5), interzice înființarea de instanțe extraordinare. Or, exact asta s-a întâmplat în dosarul Mitrea-Năstase. Camera și-a uitat complet rolul de adunare exclusiv legislativă și a decis, cu de la sine putere, să sară pârleazul separației și echilibrului puterilor în stat (titlul I, art. 1, alin. 4 din respectiva Constituție), substituindu-se puterii judecătorești. Cum am putea inter-preta altfel nerușinarea, tupeul, obrăznicia de a se pune de-a curmezișul unei acțiuni, până la urmă, normale? De-aici, de unde privesc eu, indulgența emisă pe numele Năstase Adrian și Mitrea Miron nu face decât să-mi confirme faptul că cei doi sunt vinovați, indiferent că sunt acuzați de furt de găini sau de corupție la nivel înalt. În mod normal, urmărirea penală ar trebui dusă până la capăt, pentru a ne lămuri o dată pentru totdeauna dacă Manivelă și Bombonel au comis-o sau nu. Cel mai nasol este că scandalul N.U.P.-ului acordat cu larghețe de către deputați - nici nu mai contează cine cum a votat - are toate șansele să reaprindă mânia europeană, abia potolită la reconfirmarea lui Daniel Morar la conducerea D.N.A. Cum ar spune românul, ne jucăm cu dosul gol pe lângă C.E. sculată!