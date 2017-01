Night diving - prin Marea Neagră, cu lanterna

Pentru acest sfârșit de săptămână, firma de scufundări Respiro propune turiștilor și nu numai o aventură în Marea Neagră, dar, de data aceasta, noaptea. Dar ce poți vedea? „Sunt anumite specii de pești care apar doar noaptea, în plus, peisajul marin este unul deosebit", ne-a asigurat Șerban Ionescu, coordonatorul centrului de scufundări. Doritorii de astfel de aventuri se pot aduna sâmbătă, 7 iulie, între orele 22 și 24, la Agigea, iar dacă vremea se înrăutățește, în zona Cazino, din Constanța. O astfel de scufundare costă 58 de euro, în tarif intrând prezența instructorului în preajma ta (că de unul singur nu îndrăznești în bezna mării), echipamentul și lanterna. Am fost asigurați că se pot face și fotografii. Duminică, 8 iulie, este programat wreck diving, la Cazino Constanța, între orele 9 - 13. Șerban Ionescu ne-a mai declarat că tariful unei scufundări normale este de 40 de euro. Pentru a practica scufundări, în primul rând trebuie să fi convins că ești într-o formă medicală și fizică excelentă. Instructorul îți va explica în ce constă echipamentul de scufundare și cum se folosește. Primele lecții vor fi teoretice, prilej cu care se vor învăța principiile fizicii ce guvernează lumea subacvatică. Ni s-a spus că este important să asculți cu mare atenție toate indicațiile și să înveți semnalele de comunicare sub apă; acestea îți vor fi utile atunci când vei fi în adâncuri și nu vei mai putea vorbi, ci doar comunica prin semne. „Cursurile de scufundări de agrement deschid poarta spre o lume nouă, fascinantă și plină de culoare. Mii de specii de pești, recife de corali, epave, peșteri scufundate, așteaptă să le descoperi", mai spune Șerban. În perioada 6 - 20 iulie, între orele 9 - 18, se organizează cursul de scufundări PADI Open Water, în Constanța. Tariful este de 900 lei. Împătimiții pot urca, una după alta, cinci trepte de perfecționare, dacă au cumva ambiția să ajungă până la statutul de scafandru titrat internațional.