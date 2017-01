Nicola şi-a lansat albumul „Thank you” la Festivalul Mamaia

Nicola și-a lansat albumul „Thank you” la Festivalul Mamaia

Ştire online publicată Miercuri, 26 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Premergător recitalului din cadrul Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia, cântăreața Nicola și-a lansat albumul „Thank you”, o colecție de piese la care artista a lucrat timp de trei ani. Albumul a fost lansat, în cadrul unei conferințe de presă, la Hotel Flora, unde Nicola, însoțită de impresarul Radu Groza, ne-a prezentat noul său look, dar și albumul de care este foarte mândră. Nicola ne-a dezvăluit faptul că „Thank you” conține și piese compuse chiar de ea, descoperindu-și, în acest mod, calități artistice nebănuite. Ne-a mai mărturisit cât de greu i-a fost să aleagă primul single, decizie pe care a luat-o cu ajutorul fanilor: „Am lăsat publicul să voteze piesa care urma să devină single pe site-ul meu My Space iar piesa «My love» a avut cel mai bun feedback”. Pentru Nicola, filmarea video-clipului pentru piesa „My love” a fost o provocare: „Nu am mai schimbat niciodată atâtea look-uri într-un videclip până acum”, ne spune ea. Albumul conține 14 piese, printre care și piesa „Fairy Tale Story”, cu care Nicola a participat la Eurovision.