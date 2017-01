Nică şi Smărăndiţa Popii au venit pe litoral

Nică și Smărăndița Popii au venit pe litoral

La ediția din acest a târgului am găsit la standuri foarte mulți tineri, cei care au preluat din familie dragostea pentru tradiție și folclor. Creatorul popular Ionela Lungu, de loc din Humuleștii lui Creangă, are un stand impresionant. Cu codițe, artista părea o păpușă între păpușile pe care cu deosebită înde-mânare le meșterește. O Smărăndiță a popii în mărime naturală. Sursa inspirației sale o reprezintă chiar eroii din poveștile renumitului scriitor, care au încântat copilăria a numeroase generații. „Popa Duhu", „Tușa Mărioara", „Păcală", „Dănilă Prepeleac", „Ivan Turbincă", „Stan Pățitul", „Moș Chiorpec Ciubotarul" sunt doar câțiva eroi de poveste. Figurinele sunt modelate din boțuri de humă de pe malurile Ozanei, din Humuleștii natali, și nu sunt făcute la matriță. Folosește doar materiale naturale; de exemplu, pentru căciulițe, pielicică de astrahan, pentru păr, blănițe sau fuior de cânepă, iar pentru băs-măluțe, tradiționalul batic. La standul ei am mai găsit și punguțe cu doi bani și creioane din lemn. „Stau la trei case de bojdeuca lui Ion Creangă. Totul la Humulești poartă amprenta lui Creangă. Recitind poveștile lui Creangă cu ochii adultului, descoperi o altă lume. O lume pe care eu am încercat să o transpun cât mai fidel în operele mele", spune Ionela. „Turiștilor străini le spun că sunt caricaturi ale țăranilor români pentru că nu știu cine este Creangă. Și prind bine și la străini".