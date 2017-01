NFS ProStreet, lansat în România

Ştire online publicată Luni, 10 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Cea mai nouă variantă a seriei de jocuri Need for Speed, produsă de Electronic Arts, a fost lansată oficial în Romania de către Best Distribution, distribuitorul oficial EA, la sfârșitul săptămânii trecute, cu ocazia unui eveniment dedicat presei, în București. Jocul a ajuns pe rafturile magazinelor cu o săptămână în urmă, însă evenimentul Need for Speed ProStreet a avut loc vineri în Concept Store pe Calea Victoriei. ProStreet este a 11-a reeditare a seriei Need for Speed și ocupă în luna decembrie locul 1 în vânzarea de jocuri video de pe piața românească. NFS ProStreet este disponbil în versiuni pentru PC DVD-ROM, Sony PlayStation 2, Sony PlayStation 3, Sony PlayStation Portable, Microsoft Xbox 360 și Nintendo Wii.