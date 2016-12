Nexus One, primul telefon Google

Joi, 07 Ianuarie 2010

Nexus One, primul telefon proiectat și vândut direct de Google, a fost lansat marți, 5 ianuarie a.c., fiind vândut, la liber, cu 529 dolari, la el având acces, deocamdată, doar consumatorii din S.U.A., Marea Britanie, Singapore și Hong Kong. În Europa, noul telefon Google va fi adus de Vodafone. Pe Nexus One, telefon dezvoltat de HTC, rulează versiunea 2.1 a sistemului de operare open-source Android, telefonul având printre altele procesor Qualcomm Snapdragon de 1GHz, ecran tactil de 3,7 inch, 512 MB RAM, card de memorie de 4 GB inclus, cu posibilitatea de extindere până la 32 GB și o cameră foto de 5 megapixeli. Telefonul are o grosime de 11,5 mm și cântărește 130 de grame. Dar ceea ce îl face cu adevărat special este Google Voice, o funcție care poate converti în format text spusele utilizatorului.