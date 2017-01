New York, cea mai atractivă piaţă imobiliară din lume

New York, cea mai atractivă piață imobiliară din lume

Conform unui studiu realizat de Asociația Investitorilor Străini în Imobiliare (AFIRE), un grup din SUA, cu investiții de peste 700 miliarde dolari în piețele imobiliare din toată lumea, cele mai rentabile zece locații din lume sunt: Nr. 1: New York, NY, SUA Piața imobiliară din New York suferă din cauza crizei financiare din SUA și întâmpină probleme ce sunt comune pentru marile orașe ale lumii – încetinirea economiei, scăderea vânzărilor spațiilor rezidențiale și o rată scăzută de absorbție în sectorul comercial. Conform firmei de investiții imobiliare londoneze Knight Frank, chiriile din zonele cele mai căutate din oraș, Rockefeller Center și Park Avenue, au scăzut cu 2 până la 4 procente față de prima perioadă a anului 2008. Cu toate acestea, investitorii pariază pe evoluția pe termen lung și caută posibilități de investiție pe piața din ce în ce mai volatilă a orașului american. Nr. 2: Londra, Marea Britanie Una dintre cele mai atractive piețe pentru investitorii imobiliari, Londra a suferit un regres în sectorul comercial și rezidențial. Conform Registrului Proprietății din capitala Marii Britanii, vânzările pe piața imobiliară au scăzut cu 10%, față de anul trecut, iar volumul creditelor imobiliare a scăzut cu 30%, față de 2007. Inflația ridicată este o altă problemă pentru investitorii imobiliari. Nr. 3: Washington D.C., SUA Piața sectorului rezidențial în capitala SUA suferă datorită construcțiilor numeroase și unui proiect de urbanizare nu atât de coerent. O piață mai mare este reprezentată de proprietățile cu caracter comercial ce beneficiază de avantajul apropierii de instituțiile guvernamentale ale țării. Nr. 4: Paris, Franța Agențiile imobiliare continuă să investească pe piața din Paris, în special în sectorul locativ de afaceri, unde se înregistrează „goluri” semnificative. În această zonă, cererea nu este satisfăcută iar proiectele de construcție sunt puține. La Defense, zona unde există multe construcții și mai multe terenuri, nu crește îndeajuns de repede, când vine vorba de nivelul prețurilor la imobile. Nr. 5: Shanghai, China Nivelul chiriilor în Shanghai pentru spațiile de business sau rezidențiale, a ajuns din urmă Hong Kong-ul. Totuși, pe măsură ce își continuă dezvoltarea, Shanghai va continua să atragă interesele investitorilor imobiliari. Un exemplu concret este sectorul rezidențial: nivelul prețurilor pe metru pătrat din Hong Kong este de opt ori mai mari decât cel din Shanghai, dar, din punct de vedere al chiriilor, diferența este semnificativ mai mică, Hong Kong-ul fiind de 3 ori mai scump decât capitala Chinei. Rata de capitalizare a proprietăților rezidențiale în Shanghai este de 7%, iar în Hong Kong de 3,3%, conform datelor Knight Frank. Nr. 6: Tokyo, Japonia Economia japoneză a profitat de pe urma faptului că nu a fost influențată de criza financiară de pe piețele din Vest. Avantajul major al Japoniei rămâne nivelul scăzut al inflației. În timp ce inflația în China și Vietnam a atins cote de 19%, respectiv 9%, Japonia a menținut nivelul la 1%, ceea ce demonstrează investitorilor străini că problemele inflaționiste sunt în mare parte rezolvate. Nr. 7: Singapore Încetinirea creșterii prețurilor apartamentelor rezidențiale a avut ca rezultat scăderea semnificativă a volumului tranzacțiilor. Din ultimele luni ale anului 2007, până în primul trimestru al anului 2008, vânzările imobiliare au scăzut cu 47%, conform grupului londonez Knight Frank. În schimb, veniturile obținute din consumul populației și turism au atins cotele cele mai înalte din istorie. În plus, dezvoltarea turismului medical a atras investiții în piața imobiliară a orașului pentru dezvoltarea acestui sector. Nr. 8: Munchen, Germania Cel mai atractiv sector imobiliar în Munchen rămâne cel al spațiilor pentru business. Conform instituției Knight Frank, chiriile au atins cele mai înalte cote din istorie, în primul rând ca urmare a investițiilor internaționale în oraș, în 2007. 10 miliarde de dolari au fost investiți în piața imobiliară a orașului, în 2007, în comparație cu 2005, când s-au investit doar 2,6 miliarde dolari. Nr. 9: Sydney, Australia Industria și sectorul materiilor prime ale Australiei au contribuit la dezvoltarea Asiei, și, atâta timp cât prețurile mărfurilor continuă să crească, viitorul sună bine. Creșterea la nivel macroeconomic are o legătură strânsă cu creșterea chiriilor pentru spațiile rezidențiale și industriale. Nr. 10: Hong Kong Ceea ce atrage instituțiile imobiliare în Hong Kong, una din capitalele financiare ale Asiei, nu este prețul pe metru pătrat al proprietăților rezidențiale, ci sectorul spațiilor destinate businessului. În timp ce chiriile pentru locațiile cele mai bune din oraș au scăzut cu 2% până la 5% față de luna martie, chiriile din centrul tradițional și Cheung Sha Wan, spre exemplu, au crescut cu 35% până la 52%, conform firmei de investiții imobiliare londoneze Knight Frank.