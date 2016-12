Nelu Ploieşteanu, amintiri cu Dinică şi Iordache pe litoral

Interviu în exclusivitate

Nelu Ploieșteanu, amintiri cu Dinică și Iordache pe litoral

Ştire online publicată Sâmbătă, 18 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Este invitat la aproape toate nunțile bogaților României, pentru că dintotdeauna muzica lăutărească face casă bună cu aceste mega-evenimente de familie. Și nu numai, ba și la petreceri de partide politice, ori fotbaliști. Ca dovadă, pe 9 iulie, va cânta la nunta Gabrielei Vrânceanu Firea.Serile trecute, însă, l-am regăsit pe litoral. Colaborarea ves-titului lăutar Nelu Ploieșteanu cu patronul localului Piața Țărănească din stațiunea Mamaia continuă și sezonul acesta, până pe 1 septembrie. - O terasă de genul acesta își permite să invite un nume atât de mare al muzicii lău-tărești românești?- Să știți că marile personalități ale cântecului lăutăresc de pe vremuri participau la București la un târg care se chema Moșii și cântau cele mai mari voci: Maria Tănase, Maria Lătărețu, Ion Luican, fără pretenții financiare. Am făcut această paralelă pentru că vreau să se știe că nu sunt plătit cine știe ce, dar mai fug în week-end la București, pentru spectacole sau pentru nunți. - Ce sumă presupune să-l inviți pe Nelu Ploieșteanu la nuntă?- Poate că sunt printre puținii artiști care recunosc onorariul și asta pentru că au apărut tot felul de sume prin ziarele din Bucu-rești. Am anunțat peste tot pe unde am fost că eu iau 2.000 de euro pe oră de cântat cu o formație formată din șase băieți. Dacă veți lua orice alte nume, veți vedea că ei cântă pentru banii ăștia singuri sau singure. Eu n-am cântat niciodată playback. Am fost invitat de Primăria din Râmnicu Vâlcea să cânt în fața a 12.000 de oameni, afară, și dintre cei invitați am fost singurul care a cântat live. Nu mi-am permis să vin să cânt cu discul în spate niciodată până la vârsta mea de 62 de ani. Nu-mi mai permit să cânt o noapte întreagă, dar și cei care m-au invitat au înțeles că o oră de program e de ajuns ca să nu plictisim lumea. - Toată România știe că ați colaborat foarte bine cu re-gretații Ștefan Iordache și Gheorghe Dinică. Ce amintiri dragi ne puteți împărtăși?- Mă bucură tare mult întrebarea pentru că întotdeauna îmi amintesc de șansa vieții mele de a sta alături de acești mari maeștri ai scenei românești și datorită cărora am devenit și mai cuno-cut. Mulți au vrut să scoată discuri cu acești doi mari actori, dar ei au refuzat, iar eu am reușit să fac trei albume. Scriitorul Dinu Săraru mi-a spus: „Băi, Nelule, dacă erai încadrat între președinte și prim-ministru n-aveai nicio valoare. Da’ ești încadrat pe discul ăsta între doi titani ai cine-matografiei și ai culturii românești. Că miniștrii vin, se schim-bă, dar ăștia rămân în istoria și în conștiința noastră!”. Sunt o groază de amintiri dragi care mă leagă de ei, dar una cred că le-ar face plăcere de-acolo de sus s-o audă. Era Ștefan Iordache în urmă cu peste patru ani preșe-dinte în juriul de la Gala Tânărului Actor și l-a invitat și pe Gheorghe Dinică la Mangalia. Țin minte, aveam program la o terasă în Eforie Nord și când au venit ei doi, Dinică mi-a șoptit să-i fac o dedicație „pentru cel mai mare actor al României care este Gheorghe Dinică!”. S-au așezat ei la masă, am început eu să cânt și la un moment dat spun „Dedic această melodie celui mai mare actor al României…” și se ridică Gheorghe Dinică, moment în care eu spun „Ștefan Iordache”.Și-atunci mi-a tras o înjurătură în stilu-i caracteristic și au început toți să râdă. M-am simțit mult mai aproape de Ștefan. Când mergeam acasă la el, dacă îi ceream o cafea doamnei Mihaela nu-mi dădea, dar îmi spu-nea: „Te rog frumos, știi unde-i bucătă-ria, du-te și adu-mi și mie una!”. - Lucrați la vreun disc acum?- Am deja vreo 13 piese, dar după 32 de albume mă credeți că nu mai am program. Iar eu nu repet melodiile după doi-trei ani cum mai procedează alții. Și vă spun cu părere de rău că nu mai am ce să pun. În toate albumele, dacă am vreo 15-20 de piese nou-compuse. Poate de aceea m-am și făcut iubit, pentru că am adus muzica lăutărească din perioada interbelică în actualitate. M-am simțit foarte bine când Dan Matei Agathon, pe vremea când era ministrul Turismului, a afirmat „Lăutari există 1.000. Și Nelu Ploieșteanu!”. - Ați început să aveți „lipici“ la o vârstă mai „fragedă“ a publicului.- Am observat și mă bucur tare mult că tinerii au început să iubească muzica lăutărească și să o ceară. Acum când au la dispoziție mult mai multe genuri îi descopăr cum umplu terasa aici și vin să mă asculte. - Ce părere aveți de prezența lăutarilor prin cluburi, gen Clejanii?- Viorica de la Clejani este o fată tânără, care-și promovează muzica și pe MTV. Diferența dintre mine și ei este că Clejanii fac show, fac spectacol, pe când eu am cântat mereu pentru îndrăgostiți, pentru supărați, i-am și înveselit. Eu cânt alt gen de muzică. Între noi e o mare diferență, dar asta nu înseamnă că nu am cântat la nunți sau petreceri împreună. Ei au intrat pe la ora 10 seara, au făcutshow-ul lor, după care am intrat eu și s-a așezat toată lumea la masă. Abordez alt gen de muzică, mai plăcută după miezul nopții.