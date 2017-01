Need for Speed World - gratuit online din 20 iulie

Ştire online publicată Joi, 03 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Electronic Arts a anunțat zilele trecute că noul multiplayer Need for Speed World va fi lansat oficial pe data de 20 iulie a.c., iar precomenzile vor putea fi făcute din 13 iulie. Începând cu data lansării, jocul va fi disponibil gratuit pentru download pe site-ul Need for Speed World. Oferta celor de la EA e valabilă doar până la nivelul 10 al Need for Speed World, urmând ca fanii jocului să plătească pentru mai mult. Versiunea Starter Pack va costa aproximativ 20 de dolari și va oferi acces până la nivelul 50 al jocului. Need for Speed World a fost realizat de studioul Black Box, care a dezvoltat, până acum, opt dintre jocurile Need for Speed, începând cu Need for Speed: Hot Pursuit 2.