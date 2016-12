Neatenţia părinţilor, plătită scump de copii

Neatenția părinților, plătită scump de copii

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Aproape două treimi din tinerii cu probleme de sănătate mintală care au nevoie de ajutor, nu îl primesc. Potrivit despre-copii.ro, cel mai adesea, problemele de sănătate mintală ale copiilor și adolescenților nu sunt De asemenea, stigmatul care însoțește problemele de sănătate mintală îi împiedică pe mulți oameni să ceară ajutor. În plus, el provoacă izolarea și discriminarea multor tineri și ale familiilor lor.Informațiile corecte despre problemele de sănătate mintală ale copiilor nu sunt cunoscute de mulți oameni care lucrează cu ei. Pe lângă acestea, nu există servicii de sănătate mintală specializate pentru copii și adolescenți. Or, când o tulburare emoțională gravă a unui copil sau adolescent rămâne netratată, poate avea un impact deosebit de grav asupra lui și a familiei sale, atât la nivel social, cât și economic. Copilul poate avea probleme serioase în relațiile cu ceilalți, la școală, poate avea un comportament violent sau poate manifesta tulburări de sănătate mintală la fel de grave ca ale unui adult. Familia va avea de suportat cheltuieli medicale foarte ridicate, iar comunitatea va plăti dacă tânărul încalcă legea. Dar, mai presus de toate, cel care are cel mai mult de suferit, dacă nu primește ajutor, este copilul. De aceea, dacă există o problemă de îngrijorare referitoare la sănătatea mintală a unui copil sau adolescent, este important să căutați cât mai repede posibil ajutor de specialitate, fără niciun fel de prejudecăți!