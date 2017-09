Năvodari, stațiunea celor care iubesc liniștea și marea

Năvodariul s-a impus în ultimii ani pe harta turismului estival, reușind să devină una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc. Investițiile uriașe în spații de cazare, restaurante, activități de agrement și facilități pentru petrecerea timpului liber, plajele întinse și curate au dus vestea celei mai tinere și atractive destinații de vacanță la Marea Neagră. Pentru a afla mai multe despre Năvodari, orașul unde soarele sărută marea, am stat de vorbă cu primarul Florin Chelaru.- Năvodariul a reușit să facă pași uriași în domeniul turistic. Investițiile uriașe făcute de privați, împreună cu proiectele administrației publice locale au reprezentat motorul acestei dezvoltări. Relația bazată pe încredere și corectitudine între mediul de afaceri și Primărie a făcut ca lucrurile să meargă în direcția corectă pentru un turism de calitate. De aceea îmi doresc ca administrația locală să fie la înălțimea încrederii pe care investitorii privați ne-au acordat-o. S-au inaugurat numai anul acesta trei hoteluri de 4 și 5 stele, ceea ce spune multe despre direcția pe care o ia turismul din Năvodari.- Fiind o stațiune tânără, trebuie să o luăm metodic. Primăria trebuie, în primul rând, să realizeze întreaga infrastructură pe zona de litoral, să asigure turiștilor și investitorilor condiții pentru un turism civilizat și modern. Drumuri asfaltate, trotuare, iluminat public, alimentare cu apă și canalizare, spații verzi, parcuri, clădiri cu utilitate publică: dușuri, toalete, cabine de schimb etc. Este foarte important să pornim dezvoltarea stațiunii de la nivelul infrastructurii.- În primul rând vorbim de realizarea infrastructurii. Am finalizat drumul Mamaia-Năvodari, acum suntem în lucru cu Năvodari-Ovidiu, astfel încât să conectăm orașul cu autostrada. Turiștii vor circula astfel în condiții civilizate și de siguranță. Apoi, avem în vedere modernizarea și lărgirea podului peste ecluză, care leagă orașul de zona turistică. De asemenea, ni s-au aprobat proiectele prin PNDL pentru introducerea apei și canalizării și asfaltarea străzilor din zona de litoral. Un alt proiect care va fi depus spre finanțare este Parcul de Miniaturi, care să ofere turiștilor posibilitatea vizitării într-un timp relativ scurt a unor machete reprezentând replica la scară mică a unor clădiri sau monumente istorice înconjurate de spațiu verde și un amfiteatru pentru desfășurarea de evenimente culturale.Suprafața totală a parcului va fi de 15.000 mp, cu o capacitate de accesare de minim 150 de persoane simultan în parcul cu expoziții și de minim 500 de locuri în gradena amfiteatrului.- Promenada este un obiectiv care atrage și ridică foarte mult calitatea turismului în Năvodari. Practic, am reușit să întoarcem prin acest proiect orașul cu fața spre mare, să conturăm profilul de stațiune turistică. Zona de promenadă înseamnă un plus uriaș de identitate, civilizație și condiții mai bune pentru un turism de calitate. Nu ne vom opri însă cu acest fel de proiecte aici. Identificăm toate resursele și oportunitățile pentru a face din Năvodari o stațiune de top.- Prin PUZ-ul aprobat acum doi ani, zona de litoral a Năvodariului a devenit cea mai atractivă, mai ales în condițiile în care toate localitățile de pe litoral se confruntă cu mari probleme de urbanism. Noi am reglementat clar condițiile în care se poate construi, ce culoare să aibă imobilele, ce înălțime, cât spațiu verde și câte locuri de parcare. De asemenea, am avut discuții cu toți investitorii de pe litoral în care am stabilit de comun acord cu ei care este numărul de locuri de parcare pe care trebuie să le asigure. Totodată, PUZ-urile cu o vechime mai mare de 7 ani trebuie actualizate. În urmă cu 7 ani alte erau condițiile de urbanism, acum lucrurile s-au schimbat, iar investitorii trebuie să respecte legislația în domeniu la zi. În plus, toate terenurile aflate în proprietatea orașului Năvodari vor fi valorificate doar în interesul cetățenilor: spații verzi, parcuri, parcări, clădiri cu utilitate publică. Nu se va vinde niciun teren, ci tot ce avem va fi amenajat și redat turiștilor și cetățenilor.- Alegerea este a fiecăruia în funcție de ceea ce își dorește de la vacanță. Năvodariul se adresează mai mult familiilor cu copii, oamenilor care vin la mare pentru condiții bune de cazare, liniște, plaje curate și aerisite, fără aglomerație, fără muzică dată la maxim și zgomote până noaptea târziu.