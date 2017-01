NASA: Topirea gheţurilor de la poli se accelerează. Nivelul mărilor creşte cu 3mm pe an

NASA: Topirea ghețurilor de la poli se accelerează. Nivelul mărilor crește cu 3mm pe an

Ştire online publicată Joi, 10 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Topirea ghețurilor din Antarctica și Groenlanda s-a accelerat în ultimii 20 de ani, arată un studiu, și va deveni în curând principalul factor al creșterii nivelului mărilor. Oamenii de știință au calculat din informațiile oferite de sateliți și din modelele climatice că cele două regiuni polare pierd suficientă gheață pentru a crește nivelul mărilor cu 1,3mm pe an. Per total, nivelul mărilor crește cu circa 3mm pe an. Echipa de cercetare spune că pierderea ghețurilor este mai rapidă decât estimaseră modelele climatice. Până în 2006, calotele din Groenlanda și Antarctica pierdeau împreună 475 gigatone de gheață pe an. Pierderea de ghețuri din Groenlanda a crescut cu aproape 22Gt pe an, iar cea din Antarctica cu 14,5Gt pe an. Dacă această tendință continuă, apele topite din cele două regiuni polate vor ridica nivelul mărilor cu 15 cm până în 2050. Citește mai departe...