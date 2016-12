Napalm bavarez

Ştire online publicată Joi, 09 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Denumirea BMW te duce cu gandul la o fabrica unde motoarele iau forma, sunt asamblate si forjate la rece, pentru ca apoi sa intre sub capotele masinilor. Fabrica nu produce doar motoare. Unele dintre produsele bavarezilor pot fi incadrate cu usurinta in regimul armelor si munitiilor, pentru ca atunci cand trimiti catre o singura pereche de roti puterea care ar putea lipi Australia de Japonia, esti ori nebun, ori magician. Masinile M, de la BMW fac asta de ani buni. Si cand te gandesti ca-ti poti duce cu ele familia normala in vacanta, cu tot cu bagaje. Figurile ingrozite de la final nu se pun la socoteala. Citeste mai departe...