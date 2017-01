Nanodiamante pentru tratarea cancerului de sân

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

O echipa de biologi americani si japonezi au dezvoltat o tehnica inovatoare, care permite tratarea cancerului de san cu ajutorul unor nanodiamante. Administrarea medicamentelor anticancer se poate realiza cu ajutorul nanoparticulelor, nanodiamante, care duc la eficacitate a tratamentului de zece ori mai mare decat in cazul abordarilor obisnuite, scrie MaxiSciences. Metoda a fost testata pe soareci, de catre cercetatorii de la Institutul de inginerie si stiinte aplicate din cadrul Universitatii Northwestern, Illinois. Acestia au descoperit ca anumite doze de medicamente anticancer utilizate in chimioterapie, cand sunt asociate cu nanodiamantele din carbon, conduc la reducerea dimensiunilor tumorilor canceroase. Este vorba de administrarea de molecule de doxorubicina, care sunt utilizate acum pe scara larga, care devin astfel mai eficiente in lupta cu cancerul. In urma testarii la soareci, cercetatorii biologi au obtinut rezultate concludente, in ameriolarea cancerului de san. Citeste mai departe