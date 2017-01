Nămolul de la Techirghiol se vinde bine şi în Mamaia

Nămolul de la Techirghiol se vinde bine și în Mamaia

Turiștii care vin la mare sunt deranjați constant de vânzătorii ambulanți care se plimbă printre cerșafuri și șezlonguri strigând în gura mare ce produse au de vânzare. Coliere și brățări din scoici, banane, porumb fiert sau gogoși cu zahăr sunt câteva dintre ofertele de pe plajă. Cu toate acestea, cel mai bine se vinde nămolul de la Techirghiol. „Stau pe plajă și vând zilnic cam 20 de sticle. Uneori aș mai avea clienți dar nu mai am eu nămol” ne spune un vânzător de pe plajă, care a precizat că de-abia așteaptă vara deoarece știe că face profit cu îndeletnicirea asta. Pentru cei care vin la mare dar nu au timp să ajungă la băile reci de la Techirghiol, o sticluță cu nămol este cea mai bună soluție pentru a-și vindeca reumatismul. Vânzătorii ambulanți cunosc acest lucru și profită de ocazie. O sticlă de plastic la jumătate de litru, plină cu nămol se vinde cu 5 lei. O nimica toată, dacă ții cont că din ea se pot da mai multe persoane. „Vin în fiecare an la Mamaia. Nu am ajuns niciodată la Techirghiol deși am auzit că nu este așa departe. Oricum, am înțeles că acolo se plătește intrarea pe plajă, așa că este mai convenabil să vin aici și să iau o sticluță cu 5 lei din care mă dau și trei zile” a declarat Mariana Tăune din Slobozia. Cu toate acestea, există și oameni cunoscători care știu că nămolul comercializat de vânzătorii ambulanți nu este autentic. Ei spun că nămolul de la Techirghiol este foarte gros, iar cel care se vinde pe plajă este îndoit cu apă. Cu toate că, atunci când sunt prinși de oamenii legii, vânzătorii ambulanți sunt alungați de pe plajă, acest lucru nu-i sperie, pentru că vara nu ține decât trei luni, iar ei trebuie să strângă bani pentru la iarnă.