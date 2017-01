Muzeul Delta Dunării şi Acvariul, obiective turistice care nu trebuie ratate în Tulcea

Muzeul Delta Dunării și Acvariul, obiective turistice care nu trebuie ratate în Tulcea

Centrul Muzeal Ecoturistic Delta Dunării este de fapt vechiul Muzeu de Științele Naturii Delta Dunării, amenajat după standarde constructive și muzeistice moderne. Are misiunea de a informa și educa localnicii și turiștii asupra valorosului patrimoniu natural și socio-cultural al Deltei Dunării, de a promova acest patrimoniu în țară și străinătate, precum și de a crea o alternativă mai atractivă în procesul de educație despre/pentru mediu a tinerilor. Nu în ultimul rând, este un loc de socializare și relaxare pentru tulceni.Prezentarea elementelor specifice ale cadrului natural și social din Delta Dunării, ce fac din aceasta un unicat în lume, și integrarea acesteia în cadrul Podișului Dobrogean, se fac prin intermediul unei expoziții permanente, ce cuprinde reprezentări cartografice interactive, reconstituiri ale unor habitate naturale tipice sub formă de diorame și a unei cherhanale tradiționale, și a acvariului cu specii indigene și exotice (corali, pești, țestoase de apă).În acvariu trăiesc peste 50 de specii de organisme acvatice în 27 de bazine amenajate cu decoruri specifice ecosistemelor acvatice dulcicole și marine. Există un acvariu cilindric în mijlocul căruia poți intra și te simți ca si cum ai plonja în adâncurile unei mări populate de vietăți încântătoare, precum și un tunel de sticlă pe sub cel mai mare bazin (45 tone) care adăpostește sturionii.Centrul dispune de o serie de servicii pentru public (sală de primire cu acces gratuit, wireless, loc de joacă pentru copii, facilități de acces pentru persoanele cu dizabilități locomotorii).