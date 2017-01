În camioane, încolonarea!!!!!!!!!!!

Music drives me crazy!

Acesta este crezul Liberty Parade 2007, acțiune ajunsă la ediția cu numărul 8 și care se va desfășura, cu același super entuziasm, pe Liberty Parade Arena, între Venus și Saturn. Liberty Parade se va dezlănțui pe 28 iulie, iar invitatul special al show-ului house este DJ Robbie Rivera, care va veni împreună cu Brian Cross, DJ-ul său de warm-up. Plecarea camioanelor se va face după-amiaza, din stațiunea Olimp, iar convoiul va ajunge spre seară între stațiunile Venus și Saturn. Imnul evenimentului Liberty Parade 2007 se numește „Music Is Driving Me Crazy” și e semnat tot de Activ și DJ Optick, la fel ca și în 2005 și 2006Acesta este crezul Liberty Parade 2007, acțiune ajunsă la ediția cu numărul 8 și care se va desfășura, cu același super entuziasm, pe Liberty Parade Arena, între Venus și Saturn. Liberty Parade se va dezlănțui pe 28 iulie, iar invitatul special al show-ului house este DJ Robbie Rivera, care va veni împreună cu Brian Cross, DJ-ul său de warm-up. Plecarea camioanelor se va face după-amiaza, din stațiunea Olimp, iar convoiul va ajunge spre seară între stațiunile Venus și Saturn. Imnul evenimentului Liberty Parade 2007 se numește „Music Is Driving Me Crazy” și e semnat tot de Activ și DJ Optick, la fel ca și în 2005 și 2006