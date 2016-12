Murături sau conserve în oţet? Cum le prepari sănătos

Murături sau conserve în oțet? Cum le prepari sănătos

Ştire online publicată Marţi, 15 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cele mai frecvente dileme ale gospodinelor în această perioadă este cum să pui conserve gustoase, dar și sănătoase”. Nutriționiștii recomandă mu-rături și nu conserve în oțet. Aflați și de ce.Conservele. Toate legumele și zarzavaturile puse peste iarnă în oțet nu sunt murături, ci conserve! Legumele conservate în oțet nu au aceleași calități ca și murăturile, deoarece nu au aceeași valoare nutrițională cu acestea (murăturile nu sunt tratate termic și au o microfloră probiotică vie). Mai mult, în cazul anumitor persoane, conservele în oțet irită sistemul gastrointestinal. Dacă, totuși, dorești să pui și conserve, atunci folosește doar oțet natural de fermentație obținut din vin și nu prin diluarea acidului acetic de sinteză, precum și sare brută, neiodată.Murăturile. Sunt legumele ce trec printr-un proces de fermentație acido-lactică în timpul căreia se generează diferite substanțe biologic active, cum ar fi vitamine, acid lactic etc. Sub influența microflorei de fermentație acestea capătă valoare nutrițională deosebită, devenind practic alimente funcționale probiotice. Alimentele probiotice conțin bacterii acido-lactice active, benefice unei sănătăți optime a sistemului gastrointestinal. Acestea îmbunătățesc digestia, stimulează detoxifierea și întăresc sistemul imunitar. Exemplu: Dacă tot pui castraveți, atunci ar fi bine să-i pui la murat, în sare brută, neiodată artificial. Castraveții în saramură se vor depozita într-un loc întunecos, uscat, la temperaturi de 10-5 grade C pentru a se declanșa procesul natural de fermentație acido-lactică. Acesta trebuie să fie lent, pentru a permite o fermentație cât mai bună, cu generare de acid lactic, conservantul natural perfect și un foarte eficient reglator al microflorei intestinale probiotice. În procesul natural de fermentație nu doar că se produc vitamine, ci se biodisponibilizează mineralele și fibrele alimentare din castraveți. Vitaminele naturale existente în castraveți nu sunt distruse, deoarece produsul nu este tratat termic.