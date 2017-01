Muftiatul Cultului Musulman din România cere în instanţă sistarea lucrărilor din curtea geamiei Hunkiar

Muftiatul Cultului Musulman din România cere în instanță sistarea lucrărilor din curtea geamiei Hunkiar

Muftiul Muurat Iusuf, deputatul Aledin Amet, reprezentant al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România în Parlament și avocatul Dumitru Bădrăgan au vorbit, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, despre ceea ce ei au numit un atentat la identitatea etnică și, totodată, la libertatea religioasă a etnicilor musulmani din Constanța prin ridicarea, în imediata apropiere a Geamiei Hunkiar, a unui imobil D+P+2E+M, clădire care, se pare, deja afectează structura de rezistență a monumentului de cult. Ei cer în instanță anularea autorizațiilor emise de către Primăria Constanța și care au stat la baza lucrărilor de construcție și, mai mult, vor ca ea să fie dărâmată. Concret, este vorba despre construirea, în imediata apropiere a locașului de cult, a unei clădiri a cărei autorizație de construcție a fost emisă, conform declarațiilor muftiului, de Primăria Municipiului Constanța și asta în ciuda faptului că acest act ar fi trebuit să fie eliberat de Consiliul Județean Constanța. În sensul acesta, avocatul Dumitru Bădrăgan a explicat că, „în conformitate cu prevederile Legii 422/2001, Articolul 48, emiterea autorizațiilor de construcție în zona unui sit arheologic, așa cum este cazul Geamiei Hunkiar, este de competența CJC”. Geamia, datată din 1862, este socotită drept cel mai vechi monument de cult din Constanța. Tocmai de aceea, reprezentanții etnicilor musulmani constănțeni reclamă atât emiterea unei autorizații de către o instituție care nu era abilitată să facă asta, cât și distanța la care se ridică imobilul față de zidurile geamiei și anume de 1,21 metri. De aceea, muftiul Muurat Iusuf a declarat în cadrul evenimentului de ieri că semnalează „necesitatea sancționării drastice a celor care încalcă drepturile colective ale membrilor unei etnii și care își permit să distrugă expresia etnică a turco-tătarilor” și că vor cere „despăgubiri pentru prejudiciile morale și materiale aduse prin construcția imobilului din curtea geamiei Hunkiar”. Ministerul Culturii și Prefectura Constanța contestă autorizația de construcție Prezent la eveniment, deputatul Aledin Amet a menționat că, în calitate de parlamentar, a susținut declarații politice și a semnat interpelări pentru a semnala, instituțiilor abilitate, situația în care sunt puși etnicii musulmani din Constanța. În sensul acesta, în răspunsul Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din luna februarie, semnat de ministrul Theodor Paleologu, este men-ționat că, urmare a contradicțiilor dintre avizele date de Ministerul Culturii și Cultelor (care preciza că distanța minimă la care se poate construi lângă un monument istoric este de trei metri), Hotă- rârea Consiliului Local Constanța și eliberarea Autorizației de Construcție de către Primărie „Ministerul Culturii și Cultelor a solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții verificarea legalității eliberării Autorizației de Construcție”, solicitare care a dus la efectuarea unui control. Mai mult decât atât, ulterior sesizării Inspectoratului de Stat în Construcții, în decembrie 2008 Prefectura Constanța a atacat, în contencios administrativ, Autorizația de Construcție semnată de primarul municipiului Constanța, în scopul anulării ei. În ceea ce privește Muftiatul Cultului Musulman din România, pe rolul instanței constănțene se află, în prezent, două dosare: dosarul 8.755/118/2008 referitor la anularea autorizațiilor emise și 8.756/118/2008, prin care e solicitată suspendarea lucrărilor. Cu toate acestea, lucrările la clădirea din curtea geamiei continuă, muftiul susținând că „pârâtul, SC. Cin-Cin din Constanța, merge mai departe cu construcția, deși are cunoștință de actul în baza căruia autorizația e suspendată de drept, conform legii,”. „Țara lui Papură Vodă” De cealaltă parte, administratorul Cin-Cin, Sorin Mocianu, susține că nu înțelege obiectivul conferinței de presă de ieri și că, atâta vreme cât disensiunile dintre el și Muftiat fac obiectul a două dosare aflate pe rol, are încredere în ce va hotărî instanța. „Instanța va decide! Eu merg cu Dumnezeu înainte”, a afirmat el. Totodată, invocând aceeași Lege 422/2001, Articolul 48, Mocianu a declarat că, din punctul său de vedere, legea este interpretabilă și că, de fapt, Primăria Constanța, și nu CJC, este în măsură să emită autorizația de construcție. „Eu m-am conformat tuturor instituțiilor, am toate avizele, legea e interpretabilă. Am cumpărat acest teren cu destinația clară de construcție, conform PUZ-ului aprobat în 2003, iar acum tot eu sunt hărțuit”, a explicat Mocianu. „Oricum, trăim în Țara lui Papură Vodă”, a conchis administratorul Cin-Cin, proprietarul clădirii din curtea Geamiei Hunkiar.