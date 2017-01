Motoarele diesel sunt depăşite de cele pe benzină

După doi ani de dominație

Motoarele diesel sunt depășite de cele pe benzină

Ştire online publicată Vineri, 27 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Mașinile cu motorizări diesel au pierdut lupta în fața modelelor pe benzină, din cauza programelor de tip Rabla, potrivit unei analize JD Power. Astfel, mașinile diesel au pierdut circa două milioane de unități în favoarea celor pe benzină, începând cu anul 2007, potrivit aceluiași studiu. În acest an, diferența a fost accentuată și mai mult, pe fondul numeroaselor programe de tip Rabla, derulate în cele mai multe state din Uniunea Europeană. „În Germania, spre exemplu, cota de piață a motoarelor diesel a scăzut cu 20%, la mijlocul acestui an, pe fondul unei scăderi cu 27% a vânzărilor”, potrivit JD Power. Analiștii susțin însă că piața își va reveni în 2010, odată cu renunțarea la programele de reînnoire a parcurilor auto. „Suntem în cel mai jos punct posibil pentru motoarele diesel. Cum se vor termina programele Rabla, cota de piață va reveni la normal. Totuși, dieselul nu va reveni la vârfurile atinse în trecut, deoarece începe să se vadă impactul pozitiv al motoarelor pe benzină de cilindree mică, din segmentele A și B”, se mai arată în același studiu. Potrivit JD Power, vârful motoarelor diesel a fost atins în 2007, când cota de piață a crescut la 53%. La finele acestui an, procentul va fi de numai 45%.