Momente de răsfăţ: masaj pe plajă

Momente de răsfăț: masaj pe plajă

Ştire online publicată Joi, 13 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ce poate fi mai plăcut decât un masaj de relaxare pe plajă? Pe lângă faptul că turiștii se bucură de soare, aceștia pot avea parte și de câteva momente de răsfăț, chiar la malul mării. Atât în stațiunea Mamaia, cât și în celelalte stațiuni, maseurii vin în sprijinul clienților cu oferte pentru toate buzunarele.Astfel, pentru 20 de minute de masaj, veți plăti 30 de lei, iar pentru 10 lei în plus, puteți avea parte de un masaj de relaxare timp de jumătate de oră. Dacă sunteți cu prietenii sau cu familia, prețurile încep să scadă: pentru două persoane veți plăti cu 5 lei mai puțin de persoană, iar dacă sunt mai mulți doritori de masaj, prețul se negociază.„Masajul de relaxare are multe beneficii, precum stimularea circulației sângelui, previne și elimină oboseala și stresul, atenuează durerile și crampele musculare, stimulează starea de bine și relaxarea”, spune Ioana Panaitescu, o maseuză pe care am întâlnit-o în stațiunea Venus.Elena ODICĂ