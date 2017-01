Moment istoric: Volkswagen mai scump decât un Porche

Ştire online publicată Luni, 18 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Volkswagen Golf R Cabrio, cel mai rapid Golf cabrio din istoria mărcii, este mai scump decât un Porsche Boxster, scrie inautonews.com, citând o analiză a Autocar.Volkswagen Golf R Cabrio se comercializează cu 38.770 de lire sterline în Marea Britanie, în timp ce Porsche Boxster are un preț de 37.595.Jurnaliștii britanici se întreabă dacă prețul noului Volkswagen Golf R Cabrio este justificat, în condițiile în care are per-formanțe mai slabe ca Porsche Boxer și mai mult este construită pe baza și pe designul vechiului Golf 6. Vezi mai jos diferența dintre Volkswagen Golf R Cabrio și Porsche Boxster.Noul Volkswagen Golf R Cabrio are un motor FSI de 2.0 litri care dezvoltă 265 de cai putere și care este cuplat la o cutie DSG cu șase rapoarte. Golf R Cabriolet are nevoie de 6.4 secunde pentru 0-100 km/h și atinge o viteză maximă de 250 km/h, potrivit datelor automarket.ro.Porsche Boxster accelerează de la 0 la 100 km/oră în 5.1 secunde, iar viteza maximă este de 280 km/oră. Boxster are un motor de 2.7 litri care dezvoltă 265 CP, dar are și un motor de 3.4 litri cu 315 CP.