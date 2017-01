„Mojito“, „Blow Job“ şi „Orgasm“, recomandarea barmanilor pentru turişti

„Mojito“, „Blow Job“ și „Orgasm“, recomandarea barmanilor pentru turiști

Turiștii care vin la mare merg pe la terase și prin baruri și se delectează cu băuturi dintre cele mai diverse. Dacă nu este o bere rece sau o carafă de vin, atunci este un cocktail savuros. „Un cocktail, vara la mare, trebuie să transmită căldura, marea, exotismul, puțină dulceață, dar și răcoare și plăcere”, ne spune Adrian Iepure, barman din Iași, venit pe litoral să se distreze și să încânte turistele cu băuturi de vară. „Recomand turiștilor care sunt pe litoral să savureze un «Blow Job», apoi un «Sex on the Beach», să comande, neapărat, un «Orgasm», un bartender și, obligatoriu, un «Mojito»”, sugerea-ză, zâmbind, barmanul. Adrian te face să te uiți cu mai mult respect la un „Sex on the Beach”, chiar dacă îi mai scapă shakerul pe jos. Clienților le place spectacolul din bar, de aceea prepararea unei băuturi necesită artă, adaugă el. „Deși particip la multe competiții în domeniu, juriul care contează cel mai mult pentru mine este clientul”, mărturisește barmanul. Când termometrul de afară depășește 30 de grade Celsius, un cocktail cu gheață și puțin alcool, servit de un barman drăguț de pe litoral, este cel mai bun stimulent pentru o seară perfectă. Dacă totuși nu-ți place aglomerația, gălăgia dintr-un bar, zgomotul de la o terasă, Adrian te învață cum să-ți pregătești singur cocktail-urile de mai sus, chiar dacă nu ai abilitatea unui barman. v v v Cocktail „Blow Job”. Condimentează-ți serile de veghe cu un „Blow Job”, cocktail care se servește în shot-uri mici. Conține 25 ml de amaretto (lichior de amandine), 25 ml de cremă de whisky cu aromă de banane, vodka (ingredient opțional) și frișcă. Ingredientele se toarnă în pahare de shot, peste care se toarnă frișcă. v v v Cocktail „Sex on the Beach”. Învață să-ți prepari singur un cocktail „Sex on the Beach”. Ai nevoie de 3 cl de gin, 2 cl de vodka, 2 cl de peacher mignon, 2 cl de roze’n’lime juice, 2 cl de suc de lămâie și suc de piersici sau cireșe. Se amestecă ingredientele cu gheață pisată, se toarnă în pahar și apoi se adaugă sucul de cireșe sau piersici. Se servește numai într-o atmosferă fierbinte, în pahare mari. v v v Cocktail „Orgasm”. „Un cocktail destinat femeilor care vor să înnebunească bărbații”, așa descrie Adrian băutura. Ne-a mai spus că femeile comandă cocktail-ul chicotind, pentru că-l consideră incitant. Ingredientele băuturii au într-adevăr proprietăți afrodisiace. Rețeta originală a cocktail-ului „Orgasm” este următoarea: se amestecă cremă de whisky și peppermint schnapps în proporții egale și se servește în shot-uri de 30 ml. Barmanii au încercat să varieze rețetele, astfel că băutura mai poate fi realizată dintr-un amestec de cremă de whisky, frișcă lichidă și puțin triplu sec. În plus, mai puteți adăuga câteva picături de lichior de migdale. Opțional, se adaugă cuburi de gheață sau gheață pisată. Pentru cunoscătoare, există și „The Screaming Orgasm”, care conține părți egale de kahlua, cremă de whisky, amaretto și vodka ice, foarte bine ameste-cate. Este o băutură dulce-aromată, delicioasă, care se servește în porții mici. v v v Cocktail „Mojito”. Unul din cele mai cool cocktail-uri de vară este „Mojito“. Clasamentele situează băutura pe locul trei în lume ca popularitate. Cocktail „Mojito“ este o băutură de proveniență cubaneză, care se prepară din 50 ml rom, 20 ml sirop zahăr brun, 20 ml suc de lime, apă minerală sau sifon, gheață, frunze de mentă. Se zdrobesc în pahar câteva frunze de mentă, se toarnă sucul de lime și se amestecă. Se adaugă siropul, romul, gheața pisată și se amestecă. Se completează cu sifon sau apă minerală și se servește cu frunze de mentă.