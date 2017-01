Modern – plaja din centrul oraşului

Modern – plaja din centrul orașului

Ştire online publicată Joi, 02 August 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Situată în apropierea zonei istorice a Constanței, la mai puțin de un kilometru de centru, plaja Modern reprezintă o alternativă la îndemână pentru turiștii care n-au venit la mare cu autoturismul proprietate personală sau care nu vor să piardă timpul pe mijloacele de transport în comun. De fapt, și unii constănțeni o preferă din aceleași motive. Cu un nisip considerat mai puțin „rafinat“, dar preferată pentru o mai facilă și progresivă intrare în mare, marele dezavantaj este accesul: amețitoarele scări, multe de zici că nu se mai termină. Și dacă, dimineața, la sosirea pe plajă sau mai bine zis la coborâre, nu par atât de multe, la întoarcerea acasă se întâmplă s-auzi pe „vecina“ cum se vaită, tot urcând și urcând. Cât despre accesul dinspre Portul turistic Tomis: rezervat conducătorilor auto! Și încă un amănunt mic, dar de mare efect: spre deosebire de plaja din Mamaia, „inundată“ la propriu de terase zgomotoase zi/noapte, cu boxe amplasate pe plajă, cu decibeli și acorduri amalgamate, pe plaja Modern singurele „zgomote“ sunt cele ale valurilor mării. Eventual, ale micuților bucuroși că au ajuns aici! „Aici m-aduce cumnata!” Și totuși, motivele pentru care turiștii aleg plaja Modern sunt cât se poate de… românești: fie aceștia sunt cazați în apropiere, fie aici au fost aduși de către rudele din Constanța sau din întâmplare și pură curiozitate. Spre exemplu, Adina I., o mămică din București ne declara că „este aproape de hotelul unde suntem cazați și ne place pentru că este liniște. Suntem sătui de agitație și aglomerație, iar aici putem să supraveghem mai bine copiii”. Foarte sinceră, o altă turistă, dar din Botoșani, Olguța, spune că „aici mă aduce cumnata mea la care locuiesc săptămâna aceasta cât stau la mare”. „Sunt fată de Modern“ În ceea ce privește localnicii, unii aleg micuța plajă centrală din rutină. „Aici m-am obișnuit, sunt fată de Modern! Cel mai mult îmi place nisipul, deoarece este foarte fin”, ne declara Georgiana, în vârstă de 14 ani, din Constanța. În plus, părinții care țin la morala pe „stil vechi“, adică nu-și doresc în fața ochilor transparența democrației, respectiv nuditatea, fie ea și parțială, preferă să vină la Modern, pentru că aici numărul reprezentantelor sexului frumos care se bronzează la bustul gol este mai mic decât al celor din stațiunea Mamaia. Eventual, mai „scapă“ câte-o mamaie sutienu… Prețuri de oraș Și dacă v-a răzbit foamea și nu vă mai țin forțele să urcați nenumăratele scări, vă garantăm că terasele din vecinătatea plajei au la vedere prețuri de oraș. Cât despre calitatea produselor, rămâne să descoperiți singuri dacă reveniți și altădată. Apometrele nu-s la vedere! Dar, totuși, cine vrea să plece de pe plajă fără urmă de nisip și să economisească apa de acasă, fie că stă la gazdă sau la neamuri, poate face un duș ieftin, dar (Brrrr!!!) rece cu 0,5 lei sau poate alege un duș cald, pentru care plătește 1,5 lei. Deși la prețuri mici, condițiile de îmbăiere sunt acceptabile. N-am observat prin preajmă nici un angajat cu cronometrul, așa că amatorii de „oferte speciale“ își pot aduce de-acasă și săpunul. „Încet-încet, hai, încă un pic și am ajuns! URAAA!!!“ Și salvamarii împărtășesc aceeași opinie despre atmosfera de la Modern: „De obicei, zona este liniștită, nu s-a întâmplat nici un incident. Aici lumea este mai ascultătoare, tinerii obraznici și dornici de aventură merg în stațiunile aglomerate“, ne declara unul dintre salvamarii care supraveghează plaja Modern. Și apropo de securitate, s-ar părea că aici joaca micuților nu deranjează atât de mult vecinii de cearșaf, dar nici părinții nu stau cu inima purice, deoarece intrarea în mare nu este abruptă și nici salvamarii nu lipsesc de la datorie. Fotoreportaj de Daniela IVANCIUSituată în apropierea zonei istorice a Constanței, la mai puțin de un kilometru de centru, plaja Modern reprezintă o alternativă la îndemână pentru turiștii care n-au venit la mare cu autoturismul proprietate personală sau care nu vor să piardă timpul pe mijloacele de transport în comun. De fapt, și unii constănțeni o preferă din aceleași motive. Cu un nisip considerat mai puțin „rafinat“, dar preferată pentru o mai facilă și progresivă intrare în mare, marele dezavantaj este accesul: amețitoarele scări, multe de zici că nu se mai termină. Și dacă, dimineața, la sosirea pe plajă sau mai bine zis la coborâre, nu par atât de multe, la întoarcerea acasă se întâmplă s-auzi pe „vecina“ cum se vaită, tot urcând și urcând. Cât despre accesul dinspre Portul turistic Tomis: rezervat conducătorilor auto! Și încă un amănunt mic, dar de mare efect: spre deosebire de plaja din Mamaia, „inundată“ la propriu de terase zgomotoase zi/noapte, cu boxe amplasate pe plajă, cu decibeli și acorduri amalgamate, pe plaja Modern singurele „zgomote“ sunt cele ale valurilor mării. Eventual, ale micuților bucuroși că au ajuns aici! „Aici m-aduce cumnata!” Și totuși, motivele pentru care turiștii aleg plaja Modern sunt cât se poate de… românești: fie aceștia sunt cazați în apropiere, fie aici au fost aduși de către rudele din Constanța sau din întâmplare și pură curiozitate. Spre exemplu, Adina I., o mămică din București ne declara că „este aproape de hotelul unde suntem cazați și ne place pentru că este liniște. Suntem sătui de agitație și aglomerație, iar aici putem să supraveghem mai bine copiii”. Foarte sinceră, o altă turistă, dar din Botoșani, Olguța, spune că „aici mă aduce cumnata mea la care locuiesc săptămâna aceasta cât stau la mare”. „Sunt fată de Modern“ În ceea ce privește localnicii, unii aleg micuța plajă centrală din rutină. „Aici m-am obișnuit, sunt fată de Modern! Cel mai mult îmi place nisipul, deoarece este foarte fin”, ne declara Georgiana, în vârstă de 14 ani, din Constanța. În plus, părinții care țin la morala pe „stil vechi“, adică nu-și doresc în fața ochilor transparența democrației, respectiv nuditatea, fie ea și parțială, preferă să vină la Modern, pentru că aici numărul reprezentantelor sexului frumos care se bronzează la bustul gol este mai mic decât al celor din stațiunea Mamaia. Eventual, mai „scapă“ câte-o mamaie sutienu… Prețuri de oraș Și dacă v-a răzbit foamea și nu vă mai țin forțele să urcați nenumăratele scări, vă garantăm că terasele din vecinătatea plajei au la vedere prețuri de oraș. Cât despre calitatea produselor, rămâne să descoperiți singuri dacă reveniți și altădată. Apometrele nu-s la vedere! Dar, totuși, cine vrea să plece de pe plajă fără urmă de nisip și să economisească apa de acasă, fie că stă la gazdă sau la neamuri, poate face un duș ieftin, dar (Brrrr!!!) rece cu 0,5 lei sau poate alege un duș cald, pentru care plătește 1,5 lei. Deși la prețuri mici, condițiile de îmbăiere sunt acceptabile. N-am observat prin preajmă nici un angajat cu cronometrul, așa că amatorii de „oferte speciale“ își pot aduce de-acasă și săpunul. „Încet-încet, hai, încă un pic și am ajuns! URAAA!!!“ Și salvamarii împărtășesc aceeași opinie despre atmosfera de la Modern: „De obicei, zona este liniștită, nu s-a întâmplat nici un incident. Aici lumea este mai ascultătoare, tinerii obraznici și dornici de aventură merg în stațiunile aglomerate“, ne declara unul dintre salvamarii care supraveghează plaja Modern. Și apropo de securitate, s-ar părea că aici joaca micuților nu deranjează atât de mult vecinii de cearșaf, dar nici părinții nu stau cu inima purice, deoarece intrarea în mare nu este abruptă și nici salvamarii nu lipsesc de la datorie. Fotoreportaj de Daniela IVANCIU