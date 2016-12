Moda 2014 pentru femei, tendinţe şi culori

Moda 2014 pentru femei, tendințe și culori

Vrei să fii mereu la curent cu cele mai noi tendințe din moda pentru femei? Să știi ce noutăți ne pregătesc designerii în 2014? Cum să îți asortezi ținutele ca să adopți un stil vestimentar impecabil și avangardist, indiferent de ocazie? StyleAndTheCity are toate răspunsurile pe care le cauți! Moda în anul 2014 este dominată de piese vestimentare atât pentru femeia romantică și stilată ce adoră ultra ținutele feminine, cât și pentru femeia activă, mereu în mișcare, căreia nu îi este frică să abordeze un look îndrăzneț în fiecare zi! Se poartă piesele feminine cu aplicații de-a dreptul opulente și imprimeuri elaborate, din materiale luxoase precum catifeaua și dantela, dar nu lipsesc nici ținutele în stil gotic cu piese în nuanțe închise, ce creează o aură de mister. Nu lipsesc din colecțiile de modă 2014 nici ținutele casual chic în culori inspi- rate de natură: tonuri pământii, măsliniu, verde închis, portocali-ars. Iar femeile îndrăznețe cu siguranță nu trebuie să ra-teze în 2014 trendul futurist cu piese de inspirație sport, siluete exagerate și detalii minimaliste! Pantone Inc., divizie a com-paniei X-Rite, este autoritatea internațională în domeniul culo-rilor. De aproape 50 de ani, Pantone inspiră profesioniștii în design cu produse, servicii și tehnologie modernă în explorarea și exprimarea colorată a crea-tivității. A monitorizat și în acest an colecțiile Toam-na/Iarnă 2013-2014 pentru a ne aduce cele mai importante tendințe în materie de culori ale următorului sezon. Pe lângă culoarea anului 2013 - smarald, designerii exprimă numeroase stări de toamnă cu colecții bogate în culori prietenoase, care pot schimba starea de spirit ale clienților în sezonul rece. Roșu cu verde? Alb cu maro? Sau poate puțin galben și în completare negru? Dulapul, universul ținutelor tale, te poate pune uneori la o adevărată probă de iscusință vestimentară. Iar când în poveste intervine și alegerea pantofilor, pot apărea alte și alte semne de întrebare. Totuși, există o ținută la care se potrivesc toate perechile tale de pantofi! Da, chiar și cei cu buline verzi! E clasică, sexy și modernă. E ținuta alb-negru. (sursa: www.eva.ro)