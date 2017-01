Mobilizare generală pentru a salva corturile, muzica şi stuful din Vama Veche

Un Woodstock la umbra stufului

Mobilizare generală pentru a salva corturile, muzica și stuful din Vama Veche

Puhoi de rokeri pe drumul dintre Mangalia și Vama Veche. De la o poștă mirosea a Stufstock și se anunța un eveniment - maraton. Ieri, la prânz, organizatorii ediției 2007 a festivalului tradițional din Vama Veche au apărut în fața mass-media în ținută lejeră, chiar de Vamă, în acordurile sonore ale unei chitare bas care făcea repetiții puternice. Vizibil mai bine organizat, festivalul se întinde în spațiul generos al Marina Park, împânzind banere, scene, locații cochete chiar dacă sunt din stuf. Din capul locului trebuie spus că organizatorii sunt mult mai mulți față de edițiile trecute, la fel și sponsorii, așa că la conferința de presă de ieri staful din spatele scenei era mult mai numeros decât reprezentanții mass-media. Rockerul neobosit Mircea Toma a fost cel care a făcut un preambul al festivalului spunând că Stufstock este motivat de interese publice, nu de profit. „Noi promo-văm muzicieni care au refuzat compromisul comercial și am recuperat teritoriul vamaiot pentru rock, punk, folk și jazz“, a spus Toma. De asemenea, el a a anunțat noua titulatură Stufstock, Greenfest, una cu vădite valențe ecologice. Tot Toma a fost cel care a explicat: „Am investit în trupe străine, de calibru, fără precedent în istoria festivalului, ceea ce înseamnă investiții și în organizare. Iar toate astea sunt gândite în așa fel încât să găsim pentru festival nu dimensiunea unui concert gigant, ci dimensiunea potrivită pentru Vama Veche - un Woodstock la umbra stufului. Formula evenimentelor arată astfel: muzică bună, bere de calitate, libertatea de a spune «nu»rutinei, totul în deplină concordanță cu respectarea mediului înconjurător”. Festivalul este organizat și de Asociația pentru conservarea ariilor protejate bio-cultural, cea care trage, astfel, un semnal de alarmă: „Festivalul este un exercițiu de vigilență față de un litoral devenit un coș de gunoi al turiștilor, față de plajele devenite scrumiere”. Voluntarii s-au bulucit în Vamă Peste 50 de voluntari am găsit ieri la Marina Park, din Vama Veche, pentru a-i ajuta pe organizatorii Festivalului Stufstock 5 Greenfest. Au ecologizat plaja, au amenajat centrul de presă, au pus garduri, au lipit afișe. Sunt foarte bine organizați pe echipe: „mamele de trupe” - coordonatorii formațiilor; „tăticii presei” -trepădușii din centrul de presă; „prăjiții de serviciu” – cei care se ocupă de informarea publicului; „eco-fun” – cei cu S.O.S.-ul privind natura. Intrare liberă pentru vârsta a treia Pentru cele două scene de la Marina Park cu o suprafață totală de 250 de mp, organizatorii au adus o combinație de două instalații - Electro Voice și Dynacord, care totalizează 80Kw și 120 decibeli. TVR 2 va transmite în exclusivitate a cincea ediție a festivalului Stufstock, care va avea loc în Vama Veche până pe 19 august. Cincizeci de trupe de heavy metal, rock, punk, jazz sau electro, printre care Cradle of Filth sau Toy Dolls vor urca pe scenele Stufstock Greenfest, eveniment ce a ajuns la a cincea ediție. Vârsta minimă de acces la festival este de 14 ani, iar cei sub 14 ani trebuie să fie însoțiți de un adult. 