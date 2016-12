Mituri despre îngrijirea părului

1

Solutie pentru parul uscat

Eu am parul foarte uscat si deteriorat pentru ca folosesc foarte des placa de par si drotul. De curand am auzit de samponul regenerant cu ovaz, de la Weleda. Nu il folosesc de foarte mult timp dar pot sa zic ca se vad deja beneficiile unui produs organic. Parul meu e mai moale si parca incepe sa-si revina la starea de sanatate. Am incercat tot felul de sampoane si la un moment dat ajunsesem sa mi le comand de pe internet. Din fericire am gasit ceva care sa mi se potriveasca pentru ca sincer, nu inteleg de ce noi oamenii nu profitam de beneficiile naturii si ne otravim cu tot felul de substante din produse cosmetice. Si ca sa nu uit, exista si balsamul regenerant cu ovaz de la Weleda, pentru ca ingrijirea sa fie completa.