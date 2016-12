Mitsubishi Outlander, „cel mai 4x4 SUV“ al anului 2013. Iată unde îl poţi testa în Constanţa

Mitsubishi Outlander, „cel mai 4x4 SUV“ al anului 2013. Iată unde îl poți testa în Constanța

Ştire online publicată Luni, 17 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Aflată la cea de-a 13-a ediție, anul acesta, competiția națională „Cel mai 4x4”, aduce cu sine o victorie incontestabilă și binemeritată modelului Mitsubishi Outlander, căruia i-a revenit titlul de „Cel mai 4x4 SUV” al anului 2013.Aflat în atenția juriului de specialitate, alături de alți competitori de seamă, precum Hyundai Santa Fe, Ford Kuga, Nissan X-Trail, Kia Sorento, Honda CR-V și Dacia Duster, Mitsubishi Outlander a trecut cu brio de toate provocările acestei competiții, surclasând concurenții participanți la această categorie și întrunind toate criteriile de evaluare vizate, de probele de on și off road: stabilitate, accelerație, frânare, cățărare, coborâre, trecere peste obstacole, dar și detalii precum gradul de poluare, consum, calitate sau preț.„Cu o tradiție de peste 70 ani pe segmentul 4x4, Mitsubishi și-a îndeplinit în mod susținut promisiunea de brand, asigurând fiabilitate, tehnologie de ultima generație, siguranță și eficiență în consum, cu fiecare model lansat. Noul Mitsubishi Outlander completează cu succes această gamă. Recunoașterea juriului concursului «Cel mai 4x4» ne onorează și ne bucură, în egală măsură, reconfirmând calitățile remarcabile ale acestui SUV japonez”, a declarat Leonard Ungureanu, director executiv M Car Trading, distribuitor general Mitsubishi Motors pentru România.Titlul de „Cel mai 4x4 SUV”, câștigat în acest an, vine ca o atestare a calităților și performanțelor deosebite ale produselor Mitsubishi pe piața 4x4 românească, fapt certificat și de victoriile obținute, de marca Mitsubishi Motors, la edițiile anterioare, prin intermediul modelelor L200, „Cel mai 4x4 pick-up” în 2010 și ASX, „Cel mai 4x4 SUV” al anului 2011.Acordarea celor 4 distincții ale concursului s-a făcut în urma efectuării probei de on road pe 8 iunie, pe tronsonul dintre Mausoleul Mateias și combinatul Holcim și a celei de off road, ce s-a desfășurat pe două trasee de munte amenajate în zona Poiana Fântânii, pe raza comunei Lerești din județul Argeș, în data de 9 iunie.Ca și model de referință pentru istoria mărcii celor trei diamante, modelul Outlander marchează noua imagine a brandului Mitsubishi Motors dar și o nouă generație de motorizări, 2.0 litri MIVEC și 2.2 litri Clean Diesel, ce respectă normele EURO 5 și furnizează 150 CP.Liniile moderne, ergonomia spațiului interior, dotările de siguranță și confort, combinate cu tehnologia modernă de ultima generație, ce asigură un consum redus de combustibil, fac din acest model un must-have în materie de SUV-uri urbane, perfect adaptat în orice condiții de drum și de vreme.În Constanța, noul Outlander poate fi testat la Exclusiv Auto, str. Intrarea Mangaliei nr. 78A(www.exclusivauto.ro)