Mistrale si Tornado, de la Gembballa

Ştire online publicată Vineri, 15 Aprilie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar daca din nefericire Uwe Gemballa nu poate fi alaturi de tunerii sai, germanii cu idei putine si fixe continua sa faca exact ceea ce ei cel mai bine, de 30 de ani incoace: sa modifice Porsche-uri, intr-un mod care sa-ti povoace goluri in stomac, usturimi pe retina si halucinatii auditive. Cele mai noi victime ale companei de tuning sunt Porsche Panamera si cea mai noua reincarnare a lui Porsche Cayenne. Ambele si-au facut loc la evenimentul Top Marques Monaco Show, care se va desfasura intre 14-17 aprilie. Gemballa Tornado sau ceea ce ai fi numit in mod frecvent, pana acum, Porsche Cayenne a primit un supliment nutritiv pentru V8-ul sau. Astfel, masina produce acum 580 CP si se mandreste extraordinar de tare cu asta, de vreme ce s-a costumat intr-un kit de caroserie alb-negru, cu bare de protectie ce par a fi sculptate de Iron Man si jante de 20 de inchi, care genereaza un camp gravitational propriu. Sau asa ceva. In orice caz, pentru ca oricand se iveste cineva nemultumit, Gemballa ofera o a doua treapta de putere: 700 de bidivii si 1000 de Nm. E bine asa? Si chiar daca nu ar fi prea bine, Gemballa Mistrale vine sa iti stearga definitiv din cap orice idee despre Panamera si sa ti-o inlocuiasca cu imaginea unui cyborg dependent de amfetamine. Acelasi kit de caroserie psyhedelic, 600 de cai-putere si 850 de Nm, in kit-ul standard, sunt disponibili si pentru Mistrale, iar tu nu vei avea timp sa emiti nicio obiectie, pentru ca si aici se poate opta pentru optiunea celor 700 CP si 1000 de Nm. Pentru ca vorbim, totusi, de momentul in care Gemballa sarbatoreste 30 de ani, ambele proiecte vor fi limitate la 30 de exemplare. Ei, uite si o veste buna! Citeste mai departe...