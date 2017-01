Miraculoasa ceapă. De ce se recomandă, zilnic, din timpuri străvechi

Ştire online publicată Marţi, 16 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Cu o valoare culinară deosebită, ceapa este un aliment care n-ar trebui să lipsească din meniul nostru zilnic. Potrivit Felicia.ro, poate fi mâncată crudă, fiartă, coaptă, prăjită sau chiar uscată, in diverse preparate. Deoarece prepararea termică îi distruge calitățile nutritive, se recomandă consumul în stare crudă. Pentru persoanele cu stomac sensibil, ceapa se poate lăsa la macerat în ulei de măsline pe timpul nopții și apoi poate fi consumată a doua zi în salate.Ceapa are calități medicinale uluitoare, putând inlocui o pungă de medicamente. Principalii constituenți sunt vitaminele C, E, B6, potasiul, fosforul si calciul, sodiul, fierul, sulful, iodul, siliciul etc. În plus, este slabă caloric (100 g = 38 kcal) și ajută la arderea grăsimilor. Cei care o mănâncă sunt mai puțin expusi bolilor cardiace, răcelilor sau reumatismului. Anti-infecțioasă, tonică, terapeutică, nu e de mirare de ce această legumă este un aliment consumat din cele mai vechi timpuri.Ce trebuie să știm despre ceapăPentru a înțelege mai bine de ce trebuie să introducem ceapa în dieta noastră, ar trebui să-I cunoaștem calitățile. Iată câteva dintre acestea: stimulent al sistemului nervos, hepatic, renal, puternic diuretic, expectorant, vermifug, hipoglicemiant, dizolvant si eliminator al ureei si al clorurilor, afrodisiac, antiseptic si anti-infecțios, calmează durerea, antireumatic etc. De asemenea, are proprietăți de antibiotic, combate viermii intestinali; este antisclerogen, antitrombotic, curativ al pielii si al sistemului pilos, antitusiv, emollient, sedativ, calmant, hipnotic ușor etc.Leacuri cu ceapăNelipsită din preparatele tradiționale, ceapa este și un remediu naturist neștiut de mulți în următoarele situații:1. Diaree - se face un decoct din foi de ceapa uscată, din care se bea câte o jumătăte de litru pe zi.2. Reumatism si gută - se beau câte două căni de decoct de ceapă pe zi. Se iau două cepe intregi, cu tot cu coajă, de mărime medie, se spală si se pun la fiert intr-o cană si jumătate de apă, timp de un sfert de oră. Se bea decoctul cald, indulcit sau nu, pe stomacul gol.3. Insomnie - se mănâncă seara, inainte de culcare, ceapă crudă.gripă - se face un macerat din ceapă, din care se bea câte un pahar la prânz si unul seara.4. Astenie si surmenaj intelectual, litiază biliară - se consumă crudă.5. Diabet - se iau 10-15 picături de tinctură de ceapă pe zi.6. Degerături, arsuri si negi - se pun comprese cu suc de ceapă pe zona afectată. Tot pentru degerături, dar si panarițiu si furunculoză se foloseste ceapă coaptă - se pune ceapa in cuptor, se lasă până se inmoaie si se aplică apoi pe locul afectat.7. o criză de nervi poate fi oprită dacă se inspiră puternic de câteva ori o ceapă tăiată in două.8. Tuse - sirop - se curăță o ceapă si se taie solzișori. Se adaugă o cană de apă si două lingurițe de zahăr, apoi se pune la fiert. După ce dă in clocot, se trece prin sită si se păstrează in borcane.9. Înțepături de insecte - suc - se dă o ceapă pe răzătoarea mică, iar sucul obținut se folosește pentru masarea zonelor afectate.