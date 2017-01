Ministrul Transporturilor caută soluţii pentru înmatricularea sub pavilion românesc a navelor străine

Ministrul Transporturilor caută soluții pentru înmatricularea sub pavilion românesc a navelor străine

Ludovic Orban a declarat ieri, la Ziua Marinei, că autoritățile caută soluții pentru a putea înmatricula nave străine sub pavilion românesc. „Încercăm să găsim o soluție pentru a putea oferi armatorilor străini facilități care să-i determine să arboreze pavilionul românesc drept pavilion de complezență, bineînțeles cu plata unor impozite adecvate. Noi nu mai avem flotă comercială, iar astfel am putea crea noi locuri de muncă pentru marinarii români", a spus ministrul Transporturilor.