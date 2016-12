Milionar la 30 de ani, doar un vis?

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

E atât de prizat subiectul, încât a devenit aproape tabuu, iar ca să zici cu oarecare încredere că e posibil să fii multimilionar în dolari până la 30 de ani, pare deja o fanteziecopilărească. Cu toate acestea, specialiștii Cariere.ro ne asigură că s-a găsit o formulă din 10 pași care poate garanta o viață îmbelșugată și la această vârstă. Iată ce trebuie să faci:Cu ochii pe bani!În actualul context economic, ca să atingi performanțele descrise mai sus trebuie să te focusezi pe mărirea veniturilor și s-o faci etapizat. Este imperios necesară o disciplină fiscală. De aceea, trebuie să urmărești traseul banilor ca să controlezi flow-ul de încasări și cheltuieli, dar și ca să vezi toate oportunitățile de business.Nu cheltui aiureaLasă produsele de lux pentru mai încolo. Chiar nu ai nevoie de ultimul răcnet de mașină imediat ce ai făcut profit. Așteaptă să ai investiții multiple, care-ți produc un cashflow constant. Fă-te cunoscut pentru etica muncii și nu pentru bling-bling-urile pe care le achiziționezi ca să-ți impresionezi prietenii.ReinvesteșteSingurul scop al banilor puși de-o parte este reinvestirea lor. Învață-te să-ți depozitezi banii strânși în conturi la care să nu apelezi niciodată, nici măcar în cazuri de urgență majoră. Acest lucru te va obliga să te întorci la primul pas și să-ți crești constant veniturile.Evită împrumuturile inutileFă-ți o regulă de aur: Nu te băga în datorii care nu-ți aduc niciun fel de profit pe termen mediu sau lung. Dacă nu-ți sporesc veniturile ulterior, atunci împrumuturile nu sunt binevenite. Oamenii bogați se împrumută pentru a investi și a crește rulajul banilor. Oamenii săraci apelează la datorii ca să-și cumpere lucruri.Tratează banii ca pe un partener gelosMulți ne-am dori o libertate financiară, dar cei care o obțin sunt aceia care-și setează un scop din asta. Ca să devii și să rămâi bogat nu trebuie să ignori banii. Dacă nu le acorzi atenție, nici ei nu-ți vor fi buni parteneri. Banul trebuie să fie o prioritate. Altfel va trage către altcineva care-i oferă atenția cuvenită.Banii nu dormBanii nu știu ce sunt vacanțele sau ceasurile nedormite sau nopțile albe. Singura slăbiciune a banilor este o etică impecabilă a muncii. Nu trebuie să fii cel mai deștept sau cel mai norocos ca să reușești. E simplu. Muncește mai mult decât sunt alții dispuși s-o facă. Nu e OK să fii sărac, Bill Gates a zis-o cel mai bine: ”Dacă te naști sărac, nu e vina ta. Dar dacă mori sărac, atunci vină îți aparține!”. Sărăcia nu are nicio virtute, oricât ar încerca alții să vă schimbe această opinie.Caută un mentorMulți dintre noi se confruntă cu limitările inerente ale păturii sociale de care aparținem. Așa intervine auto-limitarea. Ar trebui să începi să citești ce au făcut alții ca să devină milionari. Să le copiezi sau să-ți adaptezi stilul după al lor. Învață de la alții care au reușit.Fixează-ți un target ambițiosDe ce vrei să gândești la scară mică? Nu te chinui să faci primul milion de dolari. Luptă-te să obții 10 milioane! Fii ambițios și adoptă o viziune globală. Fii corect în ceea ce faci și nu te lua după alții care-ți spun că visurile de îmbogățire sunt născute din lăcomie. Dă dovadă de curaj, profesionalism și ambiție. Și atunci, banii vor veni mult mai ușor decât ți-ai imaginat vreodată, este concluzia specialiștilor în finanțe.